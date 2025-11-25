서울시장표창 수상 … 우수사례·만족도 등 전 분야 높은 평가 사업장 출장 검진·맞춤형 건강 프로그램으로 건강관리 성과 인정

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 동대문구(구청장 이필형)는 2025년 서울시 대사증후군관리사업 종합 평가에서 우수기관으로 선정돼 서울시장표창 ‘사업으뜸이’를 수상했다.

이번 선정은 동대문구 보건소가 2023~2024년 우수사업구로 연이어 선정된 데 이어, 2025년에도 종합평가 우수기관으로 뽑히며 3년 연속 성과를 인정받은 결과다.

동대문구 보건소는 신규자 발굴·등록, 지속 관리 실적, 취약계층 검진 등 주요 정량 지표에서 우수한 평가를 받았다.

특히 서울시 최다 실적을 기록한 사업장 출장 검진, 차별화된 홍보 전략, 대사증후군 맞춤형 건강 프로그램 운영 등 다양한 특화 사업을 펼쳐 대사증후군 및 만성질환 관리 체계를 강화한 점이 높은 평가를 받았다.

또 서울시가 ㈜한국갤럽에 의뢰해 10월 2일부터 15일까지 실시한 ‘2025년 서울시 대사증후군관리사업 만족도 조사’에서도 동대문구 보건소는 종합 만족도 93.8점을 기록하며 서울시 3위에 올랐다.

세부 항목에서는 검사결과 상담 충분성 97.5점, 영양 상담 충분성 96.7점,

건강관리 도움 정도 92.5점, 전반적 건강관리 유용성 95.8점 등 주요 분야에서 서울시 최고 점수를 기록했다. 상담 충분성 전반(96.7점)과 전반적 만족도(93.3점)도 서울시 2위를 기록하는 등 주민 만족도가 매우 높게 나타났다.

이번 평가에서 동대문구는 주요 평가지표, 우수사례, 주민 만족도 조사 등 3개 전 분야에서 높은 점수를 받으며, 지역사회 만성질환 관리에 꾸준히 매진해온 성과를 인정받았다. 구는 앞으로도 특색 있는 보건의료서비스와 다양한 건강 프로그램을 통해 주민 건강 수준을 향상시키는 데 지속적으로 힘쓸 계획이다.

이필형 동대문구청장은 “이번 수상과 높은 만족도 결과는 대사증후군 관리사업의 중요성을 확인한 의미 있는 성과”라며 “앞으로도 취약계층을 위한 맞춤형 건강관리와 예방 중심의 보건 정책을 지속적으로 확대하겠다”고 말했다.

시상식은 오는 12월 15일 동대문 DDP 아트홀 2에서 열리는 ‘서울시 건강사업 총괄 성과대회’에서 진행될 예정이다.