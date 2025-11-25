[헤럴드경제 = 서병기 선임기자]KBS가 25일 새벽 영면에 드신 이순재 선생님과 유가족에게 깊은 애도의 뜻을 전하며, 추모 공간을 마련했다.

KBS는 이순재 선생님을 애도하는 마음을 시청자들과 함께하기 위해 고인을 기억할 수 있는 특별 프로그램을 편성하고 추모 공간도 마련한다.

KBS 2TV에서는 25일 밤 10시 45분부터 0시 5분까지 《추모특선 국민배우 이순재 ‘개소리 1~4회 몰아보기’》를, 26일 밤 11시 10분부터 0시 25분까지는 《추모특선 국민배우 이순재 ‘십분간, 당신의 사소한’》을 방영한다. 아울러 KBSN에서는 27일(목) 오전 10시부터 《개소리》1~6회를, 28일(금) 오전 10시부터 《개소리》7~12회를 편성한다.

고인의 추모 공간은 서울 여의도 KBS 본관 2층에 마련됐다. KBS 본관 분향소에는 일반인들의 조문이 가능하며, 30일(일)까지 운영된다. KBS는 반세기 넘게 한국 방송 발전에 기여한 고인의 예술적 업적과 헌신을 기리기 위해 분향소를 설치했으며, 고인을 기억하는 구성원들과 시청자들에게 애도의 시간을 제공한다.

KBS는 “이순재 선생님을 기리며... 고인의 발자취가 한국 드라마의 역사였습니다”라는 제목의 보도자료를 통해 이 같이 전했다.

이어 “‘최고령 현역 배우’이셨던 고인은 한평생 열정적인 연기 활동으로 대한민국 드라마의 역사를 써오신 분이십니다. 고인은 우리나라에 컬러TV가 보급되기 전인 1965년 TBC 1기 전속 배우로 방송 드라마 연기를 시작하셨으며, 방송 기술의 발전과 함께 대한민국 TV 드라마의 품격을 크게 향상시키는데 평생 기여하셨습니다”면서 “특히 KBS에서는 《풍운》, 《보통 사람들》, 《목욕탕집 남자들》, 《엄마가 뿔났다》, 《개소리》까지 1980년대부터 2024년에 이르기까지 진심어린 연기로 시대와 세대를 아우르며 시청자들에게 깊은 울림을 남기셨습니다. KBS는 지난해 2TV 드라마 《개소리》에서 구순의 나이에 보여주신 연기 열정을 기려 고인을 KBS 연기대상 역사상 최고령 대상 수상자로 선정했습니다”라고 전했다.