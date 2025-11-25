애플 폴더블 내년 9월 출시 유력…삼성과 격돌 “초슬림폰, 폴더블 전초전…폼팩터 본격 경쟁” 출고가 2399달러…삼성보다 약 100만원 비싸 ‘주름 없는 폰’…애플, 디스플레이 주도권 강화

[헤럴드경제=차민주 기자] 애플 ‘폴더블폰’의 내년 하반기 출시가 유력해지면서, 삼성전자와의 ‘폼팩터(기기 형태) 혁신’ 경쟁이 본격화할 것으로 관측된다.

정보기술(IT) 업계는 애플과 삼성전자가 올해 ‘초슬림폰’ 경쟁을 전초전으로 삼고, 이후 폴더블폰으로 전장을 옮겨 격돌할 것으로 내다보고 있다.

25일 업계와 대만 연합신문망 등 외신에 따르면 애플의 폴더블폰은 내년 9월에 출시될 것이 유력하다. 애플 폴더블폰은 현재 엔지니어링 검증(EVT) 단계에 진입해, 본격적인 양산 준비 작업에 착수한 것으로 전해졌다.

주목할 것은 이번 애플의 폴더블폰이 최초의 ‘주름 없는’ 폴더블폰이 될 것으로 관측된다는 점이다. 애플은 폴더블폰의 고질적인 단점으로 지적돼 온 디스플레이 굴곡 문제를 해결한 것으로 알려졌다.

앞서 업계에선 애플이 디스플레이 문제를 해결하지 못하면서 내년이 아닌 2027년에 폴더블폰에 출시할 것이란 전망이 나왔다. 그러나 이번 소식으로 애플 폴더블폰은 내년 하반기 ‘아이폰18 시리즈’와 함께 출시될 것이 유력해졌다.

대만 푸본증권 산하 연구 기관 푸본 리서치에 따르면, 애플 폴더블폰의 가격은 2399달러(약 353만원)로 책정될 전망이다. 이는 삼성전자의 최고가 폴더블폰인 Z플립7(256GB·237만9300원)보다 약 100만원 높은 가격이다.

특히 애플이 폴더블폰의 디스플레이 개발에 보다 깊숙이 참여하면서 업계의 이목이 쏠린다. 그간 애플은 아이폰에 탑재하는 유기발광다이오드(OLED) 패널 기술의 대부분을 삼성디스플레이에 의존해 왔다. 반면 이번 폴더블폰의 내부 디스플레이는 삼성디스플레이 제품에 기반하나, 패널 구조·라미네이션 방식·소재 공정은 애플이 직접 설계한 것으로 전해졌다. 애플이 전작에 비해 디스플레이 기술 주도권을 강화한 것으로 풀이된다.

이로써 내년부터 애플과 삼성전자의 ‘폼팩터 혁신’ 경쟁이 폴더블폰을 중심으로 격화할 것이란 관측에 힘이 실린다. 업계에선 삼성전자와 애플이 올해 출시한 ‘아이폰17 에어’, ‘갤럭시 S25 엣지’ 등 초슬림폰이 폴더블폰 출시 전 전초전이었단 분석도 나온다. 초슬림폰의 흥행을 확신할 수 없는 상황에서 애플과 삼성전자가 굳이 이를 출시한 것은 사실상 폴더블폰의 기반이 되는 ‘디스플레이 경쟁’이었단 의미다.

한 업계 관계자는 “트리폴드폰 등 폴더블폰 폼팩터의 핵심은 초박형 디스플레이와 라미네이션 안정화로, 애플이 삼성전자에 이어 초슬림폰 ‘에어’ 모델을 출시한 것은 사실상 폴더블폰 전쟁을 예고한 것”이라며 “흥행을 목표로 하는 모델이 아닌, 폴더블폰 디스플레이 기술을 사전 테스트하는 모델”이라고 설명했다.

한편, 애플과 삼성전자가 올해 앞다퉈 출시한 ‘초슬림폰’은 판매량 부진을 겪으면서 흥행에 실패했다. 이로써 애플과 삼성전자가 차기 초슬림폰 모델을 출시하지 않을 것이란 업계의 관측도 나왔다. 아이폰17 에어는 갤럭시 S25 엣지에 대적하는 두께 5.5㎜의 초슬림폰으로, 지난 9월 출시됐다. 삼성전자의 갤럭시 S25 엣지는 지난 5월 공개된 갤럭시 제품 중 가장 얇은 스마트폰으로, 두께 5.8㎜에 달한다.