- 기립 후 엄빌리칼 연결 등 핵심 점검 진행

[헤럴드경제=구본혁 기자] 27일 4차 발사를 앞둔 한국형발사체 누리호가 발사대에 이송·기립에 성공했다.

우주항공청과 한국항공우주연구원은 이날 오후 1시 36분 전남 고흥군 나로우주센터에서 누리호 발사대 기립 및 고정작업이 완료됐다고 밝혔다.

누리호는 이날 오전 9시 20분 전남 고흥 나로우주센터 내 조립동에서 발사대로 이동했다. 누리호는 무인특수이동차량(트랜스포터)에 실려 시속 1.5km로 천천히 이동해 발사대까지 1.8km를 이동, 약 1시간 42분에 걸쳐 이송 작업을 마쳤다.

누리호는 기립 장치인 ‘이렉터’에 실려 발사패드에 수직으로 세워진 뒤 발사대에 고정됐다.

누리호의 하부는 4개의 고리가 달린 지상고정장치(VHD)를 이용해 단단히 고정된다. 이 장치는 누리호 발사 직전 엔진이 최대 추력에 도달하면 고정을 해제한다.

이후 누리호에 전원 및 추진제(연료, 산화제) 등을 공급하기 위한 엄빌리칼 연결 및 기밀점검 등 발사 준비 작업을 수행할 예정이다.

누리호는 발사대 이송과정이나 기립과정에서 특별한 이상이 발생하지 않는 한 오후 9시 이전에 발사대 설치작업이 종료될 것으로 예상된다.

우주항공청과 한국항공우주연구원은 발사 전날일 26일 오후 8시 누리호 발사관리위원회를 열고 기술적 준비상황, 기상상황, 우주물체와의 충돌 가능성 등을 종합적으로 검토하고 최종 발사 시각을 결정할 예정이다.

발사 예정시간은 27일 오전 12시 54분이다.