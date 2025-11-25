10년전 쇼팽 콩쿠르 4위 후 올해 우승 부상·부담·압박 있었지만…존재 입증

[헤럴드경제=고승희 기자] 10년 만의 재도전이었다. 세계 음악계에선 에릭 루(27)의 도전을 지켜봤지만, “대체 왜?”라는 물음표는 따라왔다. 이미 2015년 제17회 쇼팽 국제 피아노 콩쿠르에서 4위에 올랐던 데다 피아니스트로 왕성한 활동을 이어가고 있었기에, ‘굳이’라는 질문이 나왔다. 엄청난 기대치를 짊어지고 콩쿠르에 참가, 피아노 앞에 앉은 에릭 루의 손가락엔 밴드까지 붙어있었다. 어느덧 20대 청년으로 성장한 그는 “제 안에 더 큰 야망이 있었다”는 말로 참가 이유를 담담하게 말했다.

“사람이라면 누구나 17세에서 27세 사이에 거의 모든 것이 변한다고 생각해요. 성인이 되는 과정이니까요. 의식적으로 변해야겠다고 생각하며 살아오진 않았지만, 변화는 자연스럽게 찾아왔어요. 음악과 오랜 시간을 함께 지내다 보니 이해도 깊어지고, 삶의 단계마다 성향도 조금씩 달라지더라고요.”

‘강산도 변한다’는 10년의 경험치는 에릭 루의 어제와는 다른 오늘이었다. 앳된 소년은 어느덧 청년이 돼 “‘내가 무엇을 말하고 싶은지’, ‘나는 누구인지’, ‘어떤 목소리를 음악에 담고 싶은지’에 대한 확신이 생겼다”고 헤럴드경제와 만나 말했다.

그는 ‘결과’로 증명했다. 마음속에 품었던 야망은 세계 최고 콩쿠르 중 하나인 쇼팽 콩쿠르에서의 우승으로 이뤄졌다. 올해 대회에 참가한 640명의 피아니스트 중 1등이었다.

축하 인사를 가장 먼저 전한 주인공은 2015년 ‘쇼팽 콩쿠르 동기’인 우승자 조성진이었다. 조성진은 에릭 루의 우승 소식이 전해지자 “네가 자랑스럽다”는 말로 축하 인사를 건넸다. 에릭 루가 콩쿠르에 재도전하며 국내 클래식 애호가 사이에선 두 사람의 관계성이 화제가 되기도 했다.

2021년 콩쿠르 이후, 2015년 수상자들까지 모여 이야기를 나눈 ‘쇼팽 토크’ 영상에서 둘의 관계가 드러났다. 남성 진행자가 조성진에게 ‘더 나이 많죠(older)’라고 하자, 에릭 루가 ‘더 현명한 사람(wiser, 더 현명한)’이라고 말한 대목에서였다. 그 말을 들은 조성진이 “점점 더 나이를 먹고 있다”고 유머러스하게 받아쳐 두 사람의 사적 인연이 조명됐다.

에릭 루는 2015년 콩쿠르를 돌아보며 “너무나 좋은 기억이 많았다. 그땐 정말 어렸고 모든 게 너무 새로웠다”며 “이번 콩쿠르 내내 조성진과 이야기를 나눴다. 조성진은 훌륭한 멘토이자 서포터”라고 했다.

“2차 무대 전엔 바르샤바까지 저를 응원하러 와줬어요. ‘폴로네이즈’를 직접 듣고 이야기해줘 정신적으로 큰 힘이 됐어요. 콩쿠르 직후 베를린필 데뷔 공연도 했는데 그때도 와줘서 정말 감사했어요.”

다시 도전하기로 마음을 먹은 것은 2년 6개월 전쯤이라고 한다. 당시엔 머릿속에 가벼운 생각이 떠올랐으나, 1년 반쯤 전부터 진지하게 고민했다. 루는 “내 안에서 확신이 점점 강해졌다. 수없이 포기하려고도 했고, ‘80%는 포기, 20%는 도전’이란 마음이었다”며 “그래도 완전히 ‘제로(0)’가 되지 않고 확신은 점점 강해졌다”고 했다.

“사실 주변에선 모두가 말렸어요. 대부분 ‘난 안 할 것 같다’고 하더라고요. 부모님도 처음엔 너무 놀라 안된다며 만류했어요. 하지만 인생은 한 번뿐이고, 이번이 마지막 기회라는 생각에 도전을 결심했어요.”

콩쿠르의 여정이 쉽지만은 않았다. 재도전인 만큼 이겨내야할 상황이 많었다. 루는 “막상 대회가 열리는 폴란드 바르샤바행 비행기를 타니 ‘도망가고 싶다’는 생각이 들었다”며 “10년 전보다 더 많은 준비를 했는데도 압박감은 훨씬 컸다”고 돌아봤다.

고비도 찾아왔다. 본선 3라운드를 앞두곤 손가락 부상에 감기까지 걸렸다. 그는 3차 무대는 “최악이었다”며 “무대 직전엔 매니저에게 전화해 그만두겠다고 말했을 정도”라고 했다. 스승인 당 타이손과 로버트 맥도날드(커티스 음악원)에게선“기권을 고려해볼 수도 있다”는 이야기도 들었다. 올해의 쇼팽 콩쿠르는 평가 시스템이 달라져 결과를 예측할 수 없었기 때문이다. “점수 편차가 2점 이상이면 평균값으로 계산돼 상위권은 근소한 차이로 결정되는 구조였다”고 한다.

마음을 다잡고 완주한 무대를 통해 그는 다양한 기록을 써냈다. 쇼팽 피아노 협주곡 2번을 연주해 1위를 한 두 번째 주인공의 탄생을 45년 만에 알렸고, 스타인웨이 피아노가 아닌 파지올리 피아노로 우승한 세 번째 주인공으로 이름을 올렸다. 당 타이손(1980), 브루스 리우(2021)에 이어서다. 재도전자 최초의 우승자이기도 하다.

루는 “어릴 때부터 쇼팽과 연결된 것처럼 느껴져 10대 때부터 많이 연주해 왔다. 쇼팽을 연주할 땐 생각보다는 느낌이 앞선다”며 “쇼팽 음악은 근본적으로 감정이 핵심이고, 언어가 매우 섬세하다”고 말했다. 파지올리 피아노를 선택한 것도 콩쿠르가 열리는 바르샤바 필하모닉 홀의 음향 특성상 피아노 소리가 오케스트라에 묻히지 않는 선명함을 안고 있어 유리하다고 생각해서다.

그의 음악은 아시아인 최초의 쇼팽 콩쿠르 우승자이자 수많은 ‘피아노 키즈’들의 쇼팽 일타강사인 당 타이 손의 영향을 많이 받았다. 2021년 우승자인 브루스 리우 역시 당 타이 손의 제자다. 루는 13세부터 8년간 당 타이 손을 사사했다. 그는 “당 타이 손은 단순히 뛰어난 쇼팽 전문가가 아니라, 아주 훌륭한 음악가”라며 “다양한 레퍼토리에 대한 감각이 탁월하고 음악적 직관이 남다르다. 소리, 보이싱, 프레이징 등 한 구절마다 요구하는 디테일이 너무 정교해서 자연스럽게 내 기준도 높아졌다”고 말했다.

브루스 리우, 에릭 루를 필두로 지난 몇 년 사이 중국계 피아니스트가 활약하는 것에 대해 그는 “어쩌면 한국이 더 많을 거 같은데 비결이 뭐냐”고 되물으며 “중국뿐 아니라 아시아에선 부모님의 헌신과 관심, 진지하게 음악을 배우는 인구가 많아 자연스럽게 상위권 인재가 나오는 것이 아니라 싶다”고 했다.

재수생의 반란은 존재 자체로 무수한 ‘쇼팽 키즈’들의 본보기다. 오랜 시간 스스로를 끊임없이 연마해 오늘에 이른 그는 “음악을 시작했을 때부터 표현하고 싶은 것은 달라진 적이 없다”며 “작곡가가 곡을 쓸 때의 감정 세계와 심리를 이해하고 그것을 본능적이고 감정적인 차원에서 전달하려고 한다”고 했다.

콩쿠르를 마친 이후 쉴 새 없이 달렸다. 지금까지 장장 18번의 무대를 가졌다. 폴란드에서의 우승자 갈라 콘서트를 시작으로 이탈리아, 슬로베니아, 미국을 거쳐 한국으로 왔다. 지난 21일 KBS 교향악단 정기연주회에 협연자로 섰고, 22일 울산과 23일 통영국제음악당에선 독주회를 가졌다. 26일엔 서울에서 쇼팽 갈라 콘서트로 한국 무대를 마무리한다. 한국 공연은 그에게도 익숙하다. 2016년 쇼팽 콩쿠르 입상자로 한국을 처음 찾았다.

그는 “여러 번 한국을 방문해 이제는 낯선 나라처럼 느껴지지 않는다. 편안하다”며 “한국 관객들은 정말 따뜻하고, 연주자를 진심으로 응원해 주는 느낌을 준다”고 했다.

쇼팽이라는 거대한 산을 넘어가고 있는 그는 이젠 슈베르트, 베토벤, 라흐마니노프로 걸음을 옮겨갈 생각이다.

“슈베르트의 마지막 소나타를 꼭 완성하고 싶고, 베토벤의 피아노 협주곡 전곡과 라흐마니노프의 러시아 레퍼토리도 연주하고 싶어요. 사실 제 성향은 근본적으로 낭만주의에 가까워요. 바흐도 최애 작곡가이지만 많이 연주하지 못해 더 탐구하고 싶어요. 피아니스트에게 미래는 결국 ‘무엇을 연주할 것인가’에 가닿으니 계속 찾아가려고 합니다.”