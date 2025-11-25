페이스북 통해 비판

[헤럴드경제=한지숙 기자] 보수논객인 정규재 전 한국경제신문 주필은 내란 우두머리 혐의로 재판을 받고 있는 윤 전 대통령을 두고 “대통령이었던 적이 없다”고 직격했다.

25일 정치권에 따르면 정 주필은 전날 자신의 페이스북을 통해 “그는 나이가 들고 대통령이 되어서도 검사처럼 행동했고 그렇게 살았다”면서 재판 영상을 본 평가를 남겼다.

정 주필은 “윤석열이 검사출신이라는 것은 즉각 기억속에서 되살아 난다. 그는 기회를 얻어 증인들에게 꼬치꼬치 되묻기 시작한다. 어떤 증인들은 불과 얼마전까지 대통령이었던 분의 질문에 당황해하는 기색도 역력하다. 그러나 곧 허수아비와의 말싸움에 뛰어든다”고 했다.

이어 “윤석열은 ‘음음’, ‘응응’하는 짧은 입버릇을 섞어가면서 상대방과 말을 섞어 간다. 윤의 반말은 아주 자연스럽게 들린다. 그가 어떻게 평생 자신의 피의자들과 대화했는지 알 것 같다. 말버릇까지 되살아난다”고 했다.

그러면서 “그는 검사였던 사람이다. 벗어날 수 없다. 그는 나이가 들고 대통령이 되어서도 검사처럼 행동했고 그렇게 살았다”고 했다.

정 주필은 “그는 공익의 대변자라고 하는 검사를 지냈던 사람이지만 재판 영상을 보면서는 우리는 그점을 느낄 수 없다. 그에게는 공의가 없다”고 지적했다.

이어 “그는 재판정에서 한때 그의 부하였던 사람에게 ‘당신 말은 거짓말이야. 그렇게 재구성해야만 해. 그래야 나의 죄를 삭감하고 그렇게 되어야 너의 죄도 삭감되는 거야’라고 종용하는 듯한 질문을 퍼부어댔다”면서 “윤석열이여! 아둔한 사람아!”라고 덧붙였다.