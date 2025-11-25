건설기계연구원-극지연구소, 공동개발 협약

극한지 탐사·인프라용 건설·운송기계가 개발된다. 우리나라는 2024년 12월 세계 6번째로 남극내륙 진출로를 확보, 내륙연구 시대를 본격화했다.

한국건설기계연구원(원장 채규남)은 극지연구소(소장 신형철)와 이런 내용의 업무협약을 했다고 25일 밝혔다.

이에 따라 양 기관은 극한지 탐사 및 연구 인프라 구축을 위한 건설·운송기계 기술을 공동 개발하게 된다. 한건연은 극지연구소가 확보한 남극내륙 진출로(K-루트) 기반 연구활동을 지원하게 된다. 또 극지 및 특수환경에서 필요한 건설기계·특수모빌리티 기술을 개발할 계획이다.

한건연이 축적해온 건설기계, 전동화·자율화 특수모빌리티 기술역량은 기후변화 대응, 극한지 탐사, 극지인프라 구축 등 국가 전략에 대응할 핵심 기술로 평가된다. 극지연구소는 남극에 2개의 과학기지를 운영하고 있다.

한건연 채규남 원장은 “당 연구원의 특수환경 대응 건설·운송기계 기술을 실제 극지현장에서 검증하고 고도화할 계기”라며 “국가 과학기술 자산인 극지연구를 지원하고 특수모빌리티 기술을 선도하겠다. 극한지 건설기계 개발 분야에서 국내 기업들의 글로벌 점유율 확대 기반을 마련할 것으로 기대된다”고 했다.