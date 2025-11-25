자원순환단지 공동 조성…상생 사회환원사업 추진

삼표시멘트(대표 배동환)가 삼척시와 함께 생활폐기물 직매립을 없애고 자원순환 인프라를 구축한다.

양 기관은 최근 ‘생활폐기물 직매립 제로 상생협력’ 협약을 했다고 25일 밝혔다.

이에 따라 자원순환단지를 공동 조성하고, 삼척시는 관련 인허가 협력 및 행정·재정적 지원을 해주기로 했다. 삼척시가 추진 중인 생활자원회수센터 이전사업, 공사장 생활폐기물 재활용 선별시설 설치 사업사업에 삼표시멘트가 동참한다. 또 삼표는 가연성 생활폐기물 연료화 전처리시설 증설에도 협력하기로 했다.

이를 통해 삼척시는 생활폐기물 직매립금지 정책을 실현하고, 매립장 사용기간이 연장되는 경제적 효과도 기대된다. 삼표 역시 지자체 폐기물 정책에 공동 참여함으로써 지역사회와 상생 및 친환경 이미지 제고에도 도움이 될 전망이다.

삼척시는 “삼표가 조성부지 일부를 무상으로 제공하는 등 적극적으로 협력했다. 지속가능한 친환경 도시 구현에 큰 힘이 되고 있다“고 했다.

삼표시멘트는 “삼척시가 지속가능 친환경 도시 전환의 기반을 마련하는데 일조하겠다. 다양한 분야에서 지역사회와 상생하고 협력해 동반성장을 이어가겠다”고 전했다.