“무도한 李 정권·민주당과 싸울 때…제대로 싸우는 게 혁신”

[헤럴드경제=김해솔 기자] 장동혁 국민의힘 대표는 25일 “자유민주주의와 헌정 질서 체제가 무너지는 상황에서 체제를 지키는 것은 보수 정당이 당연히 할 일”이라고 했다.

장 대표는 이날 경북 구미시의 박정희 전 대통령 생가를 방문한 뒤 기자들과 만나 ‘지방선거를 앞두고 개혁·중도 행보가 필요하다는 당내 의견이 있다’는 말에 “체제가 무너지는데 제1야당으로서 입을 닫는다면 보수 정당의 존재 의의가 없다”며 이같이 말했다.

그는 전날 원외 당협위원장 워크숍에서 “우리끼리의 싸움을 하기 전에 이재명과 더불어민주당과 싸워야 한다”고 발언한 데 대해서는 “무도한 이재명 정권과 의회 폭거를 계속하는 민주당과 싸울 때”라며 “제대로 싸우는 게 혁신”이라고 거듭 밝혔다.

당 지방선거총괄기획단이 지방선거 경선에서 ‘당심’ 반영 비율을 현행 50%에서 70%로 상향하는 방안을 제안한 데 대해서는 “최종적으로 공천관리위원회에서 결정할 것”이라며 “당대표로서 당성을 강조해 왔고 당원 권리를 확대하겠다고 약속했는데 (지선기획단이) 그런 차원에서 제안한 것 같다”고 했다.

한편 장 대표는 박 전 대통령 생가 방명록에 ‘유지경성(有志竟成·뜻이 있으면 마침내 이룬다) 대한민국을 위해 한강의 기적을 국민의 기적으로’라고 적었다.

장 대표는 생가 방문에 대해 “박 전 대통령은 한강의 기적을 통해 근대화를 이룬 대통령”이라며 “대한민국이 또 다른 차원에서 위기를 맞았다. 한강의 기적을 이룬 힘으로 국민의 기적을 이뤄 내야 할 때”라고 설명했다.