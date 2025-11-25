한-덴 녹색·디지털 해운항로 MOU 체결 예정

[헤럴드경제=양영경 기자] 해양수산부가 오는 26~29일 덴마크와 영국을 찾아 북극항로 개척 등 해운·해사 분야의 국제 협력 강화방안을 논의한다.

해수부는 전재수 장관이 오는 26일 덴마크 산업·비즈니스·금융부 장관과 면담하고 ‘한-덴 녹색·디지털 해운항로 협력 업무협약’ 등을 체결할 계획이라고 25일 밝혔다.

전 장관은 글로벌 해운기업 머스크(Maersk) 대표이사와 덴마크 해운협회, 덴마크 해사청 등과 고위급 회의를 갖고 북극항로 개척 등 사업의 협력 과제도 논의한다.

이어 27~28일에는 국제해사기구(IMO) 제34차 총회에 참석하기 위해 영국 런던을 방문한다. 2년마다 열리는 IMO 최고 의사결정 회의체에서는 이사국 선거가 실시된다. 한국은 2001년부터 현재까지 이사국 12연임을 달성 중이다.

전 장관은 아르세니오 도밍게즈 IMO 사무총장, 제프리시오 싱가포르 교통부 장관과 만나 우리나라의 2028년 제4차 유엔 해양총회 유치를 지지해달라고 요청할 계획이다.

전 장관은 “최우선 국정 과제인 북극항로의 성공적인 개척을 위해 국제사회와의 협력을 구체화하는 데 최선을 다하겠다”면서 “IMO와 주요 해운 국가인 덴마크와의 국제 협력을 통해 해운물류 공급망의 안정성과 회복력을 높이고 해운·해사 분야 친환경·디지털 전환 등 우리나라가 해당 분야의 미래 핵심 산업 경쟁력을 선점할 것”이라고 말했다.