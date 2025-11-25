[헤럴드경제=양대근 기자] 롯데글로벌로지스가 보건복지부·한국사회복지협의회 공동 주관 ‘지역사회공헌 인정제’ 인증을 첫 획득했다고 25일 밝혔다.

지역사회공헌 인정제는 비영리단체와의 협력을 바탕으로 지속적인 지역사회공헌 활동을 수행한 기관을 발굴하고 공식 평가하는 제도다. ESG경영과 사회공헌 활동 실적을 종합적으로 심사해 평가한다.

올해 심사에서 롯데글로벌로지스는 환경경영, 투명경영, 문제인식, 프로그램 등 분야에서 사회공헌 조직문화를 구축하고 확산하는 데 우수했다는 평가를 받아 ‘A+’ 등급을 획득했다.

롯데글로벌로지스 관계자는 “그동안 이어온 사회공헌 활동의 진정성과 지속성을 공식적으로 인정받은 의미 있는 성과”라며 “소외계층, 지역사회와 상생하는 맞춤형 사회공헌 활동을 앞으로 더욱 확대해나갈 것”이라고 말했다.

한편 롯데글로벌로지스는 다양한 사회공헌활동을 꾸준히 실천하고 있다. ▲지역 취약계층을 위한 ‘중고 장난감 나눔’ 및 ‘경계선지능인 인식개선 활동’ ▲지역 생태계 보전을 위한 ‘조류충돌방지 예방 활동’ 등 지역사회와 함께 성장하는 상생 활동을 강화하고 있다.

이번주부터는 연말 맞이 ‘중고 장난감 나눔’ 캠페인을 진행한다. 가정에서 쓰지 않는 플라스틱 장난감이 있다면 다음달 7일까지 약 2주간 누구나 기부 신청이 가능하며, 다음달 9일부터 12일까지 1주간 롯데택배가 신청자의 요청 장소에서 무상으로 수거한다. 임직원 수리·소독 봉사를 통해 재탄생할 기부 장난감들은 올 연말 취약계층 아동들에게 전달될 예정이다. 기부 신청은 롯데글로벌로지스 인스타그램·블로그의 캠페인 공지글에 게시된 ‘네이버 폼’ 링크에 접속해 접수할 수 있다.