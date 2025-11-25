[헤럴드경제=민성기 기자] 혼성그룹 ‘코요태’ 신지와 가수 문원이 결혼식 날짜를 잡았다고 밝혔다.

지난 24일 유튜브 채널 ‘A급 장영란’에는 ‘전국민이 반대한 ’신지♥문원 결혼‘ 숨겨진 뒷이야기 (최초공개)’라는 제목으로 새 영상이 공개됐다.

이날 장영란은 화제를 모았던 신지의 결혼 발표에 대해 입을 열었고, 신지는 “결혼 발표를 한 게 아니라, 당한 거다. 열애설 없이 웨딩촬영날, 촬영하고 있다고 기사가 난 거지”라고 밝혔다.

신지는 결혼 이야기는 자신이 먼저 꺼냈다며 “부모님도, 예비 시댁도 너무 예뻐해주신다. 상견례는 아직 안 했다”고 설명했다.

그는 “사람들이 ‘웨딩 촬영을 왜 이렇게 일찍해요?’ 묻는데, 종민 오빠가 한겨울에 웨딩촬영을 해 감기를 호되게 걸려왔다”고 설명했다.

이어 “어차피 할 거면, 춥지도 않고 덥지도 않을 때 하고 싶었다”면서 “결혼 날짜는 내년이다. 이제 정해졌다. (자신의) ‘어떠신지’ 채널에서 공개하겠다”고 예고했다.

신지는 이날 “재산을 보고 접근했다” “돌싱인 걸 숨겼다” 등 문원에 대한 각종 오해, 루머를 직접 해명하고 나서기도 했다.

이미 신혼집을 구해 두 사람이 함께 살고 있다며 “퇴근하는 길이 설렌다”고 덧붙였다.