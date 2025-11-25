[헤럴드경제=김주리 기자] 파주 시민 1인당 10만원을 받는 ‘파주페이’가 가시화되고 있다.

경기 파주시는 소비 활성화와 민생 안정을 위해 내년 초 ‘기본생활안정지원금’을 시민 1인당 10만원씩 지역화폐인 파주페이로 지급하는 방안을 추진한다고 25일 밝혔다.

이를 위해 시는 최근 기본생활안정지원금 지급을 위한 예산안을 파주시의회에 제출했다.

사업비는 모두 531억원이다.

시는 교부세 등 이전 재원 추가 확보, 대규모 사업의 단계별 예산편성, 기금 운용 효율화 등을 통해 재원을 마련한 만큼 재정건전성에 악영향을 미칠 우려는 없다고 설명했다.

시는 현재의 고금리, 고물가, 고용 불안 등으로 시민의 체감 경기가 회복되지 못하고 있으며, 소상공인과 자영업자의 어려움 또한 지속되고 있다고 진단했다.

이에 따라 즉시 사용할 수 있는 지원금 지급이 소비를 빠르게 진작하고 지역 경제 위축을 방지하는 효과를 가져올 것으로 기대한다.

시는 정부의 민생 회복 소비쿠폰 효과를 지속·확산하기 위해 내년 설 명절 전후를 지원금 지급의 최적 시점으로 보고 있다.

시는 예산안이 시의회를 통과하는 대로 세부 지급 계획을 마련할 방침이다.