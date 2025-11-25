[헤럴드경제=고승희 기자] 넷플릭스 인기 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’(케데헌)의 인기가 여전하다. 어느덧 22주째 차트에 머물고 있다.

24일(현지시간) 빌보드의 차트 예고 기사에 따르면 ‘케이팝 데몬 헌터스’ OST ‘골든’(Golden)은 이번주에도 2위에 올랐다. OST 앨범은 ‘빌보드 200’에서 5위였다.

‘케이팝 데몬 헌터스’ OST로 극중 걸그룹 헌트릭스가 부른 ‘골든’은 7월 2일자 메인 싱글 차트인 ‘핫100’에 81위로 데뷔한 이후 현재까지 차트에 머물고 있다. 특히 21주간 비연속 1위에 올랐고, 팝스타 테일러 스위프트의 컴백으로 왕좌를 내줬다.

테일러 스위프트는 앨범 ‘더 라이프 오브 어 쇼걸’(The Life of a Showgirl)과 타이틀곡 ‘더 페이트 오브 오필리아’(The Fate of Ophelia)로 이번 주 앨범차트와 ‘핫100’ 1위를 동시에 석권했다.

‘더 라이프 오브 어 쇼걸’과 ‘더 페이트 오브 오필리아’는 지난달 발매 직후 각각 앨범차트와 싱글차트 1위로 데뷔, 이번 주까지 7주 연속 두 차트의 최고 자리에서 내려오지 않고 있다.

빌보드는 “앨범차트와 싱글차트에서 동시에 1위로 데뷔한 뒤 7주 연속 두 차트 정상에 오른 것은 테일러 스위프트가 최초”라고 밝혔다.

이번주 차트에 나타난 가장 큰 변화는 캐럴의 입성이다. 어김없이 머라이어 케리의 캐럴 ‘올 아이 원트 포 크리스마스 이즈 유’(All I Want for Christmas Is You)가 ‘핫100’ 차트 8위로 치고 올라왔다.

1994년 발매된 ‘올 아이 원트 포 크리스마스’는 20~21세기 ‘최고의 캐럴’로, 2019년 빌보드 ‘핫 100’에서 처음 1위에 올랐다. 지금까지 총 18번의 왕좌에 올랐다.