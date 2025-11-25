지난해 이어 2년 연속 최고등급(S) 나눔옷장,펼쳐드림,GKL溫..장관상 수상

[헤럴드경제=함영훈 기자] 외국인 전용 카지노 ‘세븐럭’을 운영하는 준시장형 공기업 그랜드코리아레저(GKL, 사장 윤두현)가 25일 개최된 ‘지역사회공헌 인정의 날’ 행사에서 보건복지부 장관상 수상과 함께 7년 연속 지역사회공헌 인정기업에 선정됐다.

‘지역사회공헌 인정제’는 2019년부터 보건복지부와 한국사회복지협회가 지역 내 비영리단체와의 협력을 통해 지역사회 문제 해결에 기여한 기업·기관을 격려하는 제도로, ESG 경영과 연계한 사회공헌 활동의 실적과 성과를 종합적으로 평가한다.

GKL은 ▷자원 재순환 생태계 확산을 위한 ‘GKL 나눔옷장’ ▷교육 취약계층 청소년 맞춤 학습지도를 제공하는 ‘GKL 펼쳐드림’ ▷상생형 창업·벤처기업을 체계적으로 지원하는 ‘GKL 온(溫) 지원사업’ 등 지역의 지속 가능 성장 기반을 강화하는 사회공헌 활동을 높게 평가받으며 지난해에 이어 2년 연속 최고등급(S)을 받았다.

윤두현 사장은 “제도 시행 후 매년 지역사회공헌 인정기업에 선정되어 보람과 함께 책임감을 느낀다.”며, “앞으로도 지역사회 문제 해결과 사회적 가치 창출을 위해 공기업의 역할을 다하겠다.”고 말했다.