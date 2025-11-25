[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]김정헌 인천시 중구청장은 인천국제공항 소음 피해와 관련, 주민지원사업비를 당초 보다 10억원을 더 올려 정부에 요청할 예정이다.

김정헌 중구청장은 내년에도 공항소음대책(인근)지역 주민들의 복리 증진을 위해 다양한 지원사업을 추진한다고 25일 밝혔다.

김 청장은 이에 따라 주민지원사업비 확대를 현재 5년 50억원에서 5년 60억원으로 지원 받도록 하기 위해 공항소음 피해 지역 주민들에게 필요한 정책을 반영할 수 있도록 국토부에 요청할 방침이다.

또 소음대책(인근)지역 확대(마을 단위 구역 지정 등)도 동시에 추진한다.

김정헌 구청장은 “인천국제공항 개청 이후 공항소음 등으로 피해를 겪는 주민들의 희생과 고통을 충분히 이해하고 있다”면서 “따라서 국가와 지자체 차원에서 이들에 대한 정책적 보답이 이뤄질 수 있도록 적극 노력해야 한다”고 밝혔다.

그러면서 “내년 7월 신설구 인천 영종구가 새롭게 출범하는 만큼 소음피해 지역 확대, 주민 생활환경 개선 등 주민들의 삶의 질 증진에 꼭 필요한 사업과 정책이 반영될 수 있도록 국토부 등 관계기관과 협의할 것”이라고 말했다.

김 청장은 현재 추진 중인 ▷도시가스 공급사업 ▷건강검진비 지원사업 ▷마을안길 도로 개선 사업 ▷인천공항 주민지원 공모사업 등 주민 복지 증진과 정주 여건 개선 등에 최선을 다 할 방침이다.

김 청장은 지난 21일 용유동 행정복지센터 별관 2층 회의실에서 열린 ‘공항소음대책(인근)지역 주민지원사업 주민설명회’를 통해 청취한 목소리를 국토교통부에서 추진 중인 ‘제4차(2026~2030년) 공항소음 대책 중기계획’에 반영될 수 있도록 노력할 예정이다.