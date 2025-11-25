에코폴리카보네이트 국내 첫 개발 물성 강화, 재활용 PET시장 선점

삼양그룹이 친환경·재활용 소재 사업을 고도화해 미래 성장 동력을 확보하고 ESG경영을 실천하는 글로벌 기업으로 도약한다.

식품·화학 계열사인 삼양사는 화학사업의 방향을 폴리카보네이트 중심의 엔지니어링 플라스틱에서 친환경 소재로 확대하고 있다. 지난 2022년에는 재생 폴리카보네이트(PCR PC) 원료가 90% 이상 함유된 친환경 폴리카보네이트(PC)를 국내 최초로 개발하고, 친환경 난연 폴리카보네이트 개발에도 성공했다.

삼양사가 개발한 친환경 난연 폴리카보네이트는 소각 시 유독가스를 유발하는 난연제를 첨가하지 않고 분자결합구조를 변경하는 방식으로 만들어졌으며, 인체에 유해한 과불화화합물(PFASs) 검출 검사에서 무검출을 입증받았다.

또한 삼양사는 폐어망 재활용 플라스틱 펠릿(pellet)을 활용한 플라스틱 컴파운드(첨가물을 섞어 물성을 개선한 제품)를 생산하고 있다.

특히 삼양사는 친환경·재생 플라스틱 소재의 물성이 약해지는 단점을 자체 기술로 극복해 일반 플라스틱과 동등하거나 그 이상의 성능을 내는 것이 특징이다.

화학계열사인 삼양이노켐은 2022년 전북 군산에 국내 최초로 ‘이소소르비드’ 생산공장을 준공했다. 이소소르비드는 옥수수 등 식물 자원에서 추출한 전분을 화학적으로 가공해 만든 100% 바이오매스 기반의 친환경 소재다. 이소소르비드를 이용해 만든 플라스틱은 탄소배출 저감에 기여할 뿐만 아니라 투명도, 내구성, 내열성, 내화학성, 접착력 등이 뛰어나 전자제품, 자동차 내외장재, 전기차 모터코어용 접착제, 식품 용기, 건축 자재 등 다양하게 활용할 수 있다.

이외에도 삼양그룹은 화학사업부문 계열사에 전과정평가(LCA) 시스템을 구축해 현재 양산하는 모든 제품의 원료 채취부터 사용, 폐기 단계에 이르는 전 과정에서 탄소배출량을 지속적으로 모니터링하고 감축을 위해 노력하는 등 친환경 경영에도 앞장서고 있다.

패키징 계열사인 삼양패키징은 재활용 플라스틱 시장 선점에 공을 들이고 있다. 삼양패키징은 2022년 재활용 사업 부문을 물적분할해 삼양에코테크를 설립하고 폐플라스틱 재활용 사업을 확대했다. 기존에 재활용 페트(PET) 플레이크(사진)를 생산하던 시화공장에 연산 2만1000톤 규모의 리사이클 페트칩 생산 설비를 새로 도입해 가동하는 한편, 지난 2월에는 삼양에코테크가 생산한 재활용 페트칩이 식품 용기용 재생원료로 식품의약품안전처의 인증을 받았다. 이는 투명·유색이 혼합 수거된 폐페트병을 사용해 제조한 재활용 페트칩으로 인증을 받은 국내 최초 사례다.

화장품·퍼스널케어 소재 전문 계열사 삼양KCI는 천연 유래 소재 개발에 나서며 친환경 제품 경쟁력을 강화하고 있다. 생분해성 컨디셔닝 폴리머, 천연 유래 계면활성제를 개발해 다양한 제품에 적용하고 있으며, 옥수수 유래의 성분을 사용한 바이오매스 기반의 DMI(Dimethyl Isosorbide)를 개발했다. 최은지 기자