‘의·식·주’ 미래 라이프스타일 전시

삼성생명이 27일부터 30일까지 4일간 서울 성수동에서 ‘라이프놀로지 랩: 의식주 연구소’ 팝업 전시회(사진)를 운영한다고 25일 밝혔다.

삼성생명의 라이프놀로지 랩은 고객의 인생을 행복하게 할 수 있는 아이디어를 연구하는 삼성생명의 혁신 프로젝트로, 브랜드 메시지인 ‘보험을 넘어서는 보험’을 실험적으로 확장하는 산학협력 프로그램이다.

1월 첫 번째 전시회에 이어 두 번째로 개최되는 이번 전시는 ‘길어진 인생을 더 행복하게 만들기 위해 보험은 무엇을 해야 할까’라는 질문에서 시작해, ‘젊음이 길어진 시대’를 주제로 미래 라이프스타일을 연구한 결과물을 공유한다. 이번 전시에는 의류디자인학과, 식품영양학과, 건축학과 등 다양한 전공의 학생과 교수진이 참여했다. 전시 콘텐츠는 ▷젊음이 길어진 시대의 새로운 활용성을 정의한 의(衣) 디자인 ▷저속노화와 웰니스를 중심으로 한 미래형 식(食) 경험 ▷가까운 미래의 라이프스타일을 반영한 주(住) 콘셉트 등 의식주 전반의 다양한 연구 결과로 구성됐다.

특히 학생들이 제안한 아이디어를 실제로 구현한 시제품도 함께 전시돼, 방문객은 미래 라이프스타일 변화를 눈으로 직접 확인하는 경험을 할 수 있다. 관람 시간은 오전 11시부터 오후 7시까지이며, 누구나 예약 없이 무료로 관람 가능하다.

삼성생명 관계자는 “보험이라는 경계를 넘어 잘 먹고, 잘 입고, 잘 사는 일상의 경험이 결국 우리의 내일을 만들어간다는 생각으로 젊음이 길어진 시대의 가능성과 의미를 연구했다”며 “이번 팝업 전시를 계기로 앞으로도 고객 인생에 새로운 가능성을 제시하는 활동을 지속할 예정”이라고 말했다. 박성준 기자