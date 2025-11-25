“2026년 예산안, 반드시 일정에 맞춰 처리할 것” “예결위 의결 28일, 본회의 처리 12월 2일 목표”

[헤럴드경제=양근혁 기자] 김병기 더불어민주당 원내대표는 25일 “대미투자특별법을 이번 주에 발의하되, 현장의 요구를 반영하고 국가 경제에 실질적인 도움이 되도록 꼼꼼히 심사하고 보완하겠다”고 밝혔다.

김 원내대표는 이날 오전 서울 여의도 국회에서 열린 원내대책회의에서 “오늘부터 한미 관세협상의 후속 지원이 본격적으로 진행된다”며 “민주당 ‘아시아태평양경제협력체(APEC) 성과 확산 및 한미 관세협상 후속 지원위원회’가 첫 회의를 개최한다. 주요 상임위와 관계 부처가 함께하는 범정부 협력 체계가 실질적인 후속 조치를 논의할 예정”이라고 말했다.

김 원내대표는 “경주 APEC은 경제 효과, 투자 유치, 국격 제고, 지역 발전 등 다양한 성과를 남겼다”며 “한미 관세협상도 관세 조정과 전략적 협력이라는 의미 있는 결과를 만들었다. 이제는 성과를 확실히 확장하고 국민과 기업이 현장에서 체감할 수 있도록 만드는 일이 중요하다”고 강조했다.

이어 “기업 활동을 뒷받침하는 규제 개선과 산업별 지원을 적극 추진하고 철강, 석유화학 등 주요 업종의 보완책도 세심하게 챙기겠다”며 “민주당과 이재명 정부는 원팀으로서 성과 확산과 후속 조치를 흔들림 없이 추진하겠다”고 목소리를 높였다.

김 원내대표는 “예산안과 민생 법안은 반드시 일정에 맞춰 처리하겠다”고도 밝혔다. 그는 “2026년도 예산안 심사가 끝을 향해 가고 있다. 예산안은 국민의 삶과 미래를 책임지는 국가 기획”이라며 “그런데 꼭 필요한 민생 미래, 통상 대응 등 인공지능(AI) 예산까지 무분별하고 무책임한 감액 주장이 이어지고 있다”고 언급했다.

또 “지역 경제를 살리는 예산, 소상공인과 청년을 돕는 예산, 미래 산업 기반을 만드는 예산은 절대 절대로 후퇴할 수 없다”며 “집권 여당으로서 이 예산들이 제자리를 찾도록 끝까지 책임 있게 챙기겠다”고 했다.

그러면서 “법정 기한 준수는 국회의 책무”라며 “예결위 의결은 28일, 본회의 처리는 12월 2일을 목표로 흔들림 없이 진행하겠다”고 거듭 강조했다.

김 원내대표는 “27일 본회의에서는 주요 민생 법안이 상정된다. 현장의 절박한 요구를 담은 법안들이다”라며 “민생과 미래를 위한 예산과 법안에는 여야가 따로 있을 수 없다. 여야가 뜻을 모아 함께 처리한다면 국민께 드릴 수 있는 가장 큰 연말 새해 선물이 될 것”이라고도 말했다.