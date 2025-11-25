[헤럴드경제=나은정 기자] 지난 주말 열린 2025 인천국제마라톤에서 결승선을 통과하는 여자 선수에게 과도한 신체 접촉을 했다는 논란이 불거진 삼척시청 감독이 “오해”라고 해명했다.

지난 23일 인천 송도에서 열린 대회에서 이수민(삼척시청) 선수는 국내 여자부 1위로 결승선을 통과했다. 이 선수는 결승점을 통과한 직후 지친 모습으로 속도를 줄였고, 그 순간 김완기 감독이 다가와 타월을 이 선수의 가슴 아래 상체에 감싸주는 모습이 화면에 잡혔다.

이 과정에서 이 선수는 타월을 감싸는 김 감독의 팔을 뿌리치며 그를 밀쳐냈고, 힘겹게 그에게서 벗어나면서 얼굴을 찡그렸다. 해당 장면은 경기 중계 화면에 포착돼 SNS를 통해 확산되며 논란이 커졌다.

일부 누리꾼들은 이 모습을 보고 “선수가 명백히 불쾌해했다”, “오른팔로 가슴을 누르는 게 보인다”, “어깨에 얹어주면 되는데 가슴부분에서 감싸주는 이유가 뭔가”, “선수 표정이 한두 번 겪은 게 아닌 것 같다” 등의 반응을 보이며 김 감독의 신체 접촉이 과도했다고 비판했다. 반면 “선수가 쓰러질까봐 보호하려는 동작으로 보인다”며 지나친 해석을 경계하는 의견도 나왔다.

실제로 이 선수 앞뒤로 결승선을 통과한 외국인 선수와 남자 선수들은 관계자가 어깨 부위에 타월을 덮어준 뒤 곧바로 자리를 떠났기 때문에 김 감독의 모습과 비교되며 논란이 증폭됐다.

김 감독은 논란이 커지자 24일 뉴스1과의 인터뷰에서 “마라톤이 힘들다 보니까 여자 선수들은 (결승선을) 들어오자마자 실신하고 쓰러지는 상황들이 많다”면서 “안 잡아주면 선수가 넘어지고 많이 다칠 수 있다”고 설명했다. 이어 “이번 춘천마라톤에서도 선수를 잡아줬는데 거의 실신하다시피 쓰러져서 무릎에 멍이 들기도 했다”며 해당 상황이 특별한 행동이 아니었다고 해명했다.

또한 “이 선수가 세게 들어오다 보니까 명치 끝이 닿았다더라”면서 “이 선수가 ‘너무 아파서 저도 모르게 뿌리쳤는데 TV 중계에 나갔다. 정말 죄송하다’고 사과했고, 나도 ‘고생했다’고 말했다”고 전했다.

한편 김 감독은 1990년대 한국 마라톤 전성기를 함께한 주자로, 동아마라톤 우승(1990), 1994년 동아국제마라톤 2위(당시 한국 신기록) 등의 성적을 남겼으며 국가대표로 황영조·이봉주와 같은 시대를 뛰었다.