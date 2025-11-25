[헤럴드경제=김주리 기자] 인공지능(AI) 기술이 나날이 발전하는 가운데, 챗봇 ‘클로드’를 운영하는 앤트로픽이 새 AI 모델을 선보이며 코딩과 에이전트 등 분야에서 세계 최고 수준을 기록했다고 밝혔다.

앤트로픽은 자사 AI 모델 중 최상위 모델인 ‘오퍼스’의 최신 버전 ‘클로드 오퍼스4.5’를 24일(현지시간) 출시했다.

이날 연합뉴스 등 보도에 따르면 앤트로픽은 오퍼스, 소넷, 하이쿠 등 3종류의 AI 모델을 제공하고 있는데 오퍼스는 가장 복잡한 추론과 전문 작업에 적합한 모델이다. 소넷과 하이쿠는 이보다 경량화한 모델이다.

앤트로픽은 오퍼스4.5가 에이전트 코딩 능력을 보여주는 소프트웨어 공학(SWE) 벤치마크에서 80.9%의 성능을 보여 경쟁사 모델보다 우위를 점했다고 설명했다.

오픈AI가 공학 작업에 특화해 만든 GPT-5.1 코덱스 맥스는 같은 벤치마크에서 77.9%를, 구글이 지난 18일 출시한 ‘제미나이3 프로’는 76.2%를 각각 기록했다.

또 훈련 데이터에 없는 과제를 푸는 ARC-AGI-2 벤치마크에서도 37.6%로 제미나이3 프로(31.1%)와 GPT-5.1(17.6%)보다 뛰어난 성과를 얻었다.

앤트로픽은 몇 주 전만 해도 소넷4.5가 제대로 처리하지 못한 문제를 오퍼스4.5는 처리할 수 있게 됐다고 이번 버전을 미리 써본 고객사의 반응을 전했다.

오퍼스4.5는 이날부터 클로드 앱과 API와 함께 아마존웹서비스(AWS), 마이크로소프트 ‘애저’, 구글 클라우드 등 3대 클라우드 플랫폼에서 이용할 수 있다.

앤트로픽은 오퍼스4.5 출시와 함께 API 사용료도 크게 낮춰 100만 토큰당 입력 5달러, 출력 25달러로 책정했다.

이는 100만 토큰당 입력 15달러, 출력 75달러였던 기존 요금의 3분의 1 수준이다.

1토큰은 AI가 글을 분석하기 위해 임의의 조각으로 쪼개는 단위다. 한 단어가 1토큰일 수도 있고, 여러 토큰으로 나뉠 수도 있다.

앤트로픽은 오픈AI에서 이탈한 직원들이 2021년 설립한 AI 기업으로, 일반 대중이 사용하는 챗봇보다 API나 클라우드를 기반으로 한 기업 고객 유치에 주로 집중하고 있다.