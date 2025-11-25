환경·사회·지배구조 전 부문 전년 대비 높은 평가

[헤럴드경제=박혜원 기자] 코오롱인더스트리가 한국ESG기준원(KCGS) 평가에서 2년 연속 A등급을 받았다고 25일 밝혔다.

비영리 사단법인인 KCGS는 매년 상장사를 대상으로 기업 ESG평가를 진행하고 있다. 올해는 1024개사가 참여한 가운데 코오롱인더스트리는 각 평가 항목에서 지난해보다 높은 평가를 받았다. 코오롱인더스트리는 지난 해 대비 환경 부문에서 7.8%, 사회적 책임 부문에서 6.0%, 지배구조 부문에서 2.0%포인트 개선된 평가를 받았다.

환경 부문에서는 과학 기반 온실가스 감축목표(SBTi) 승인, 각종 환경목표 및 성과에 대한 투명한 정보공개 확대등의 노력이 반영됐다. 코오롱인더스트리는 올해 1월 글로벌 감축 목표 이니셔티브인 SBTi로부터 단기 온실가스 감축 목표와 2050 넷제로(Net-zero) 목표에 대한 승인을 받았다. 또한 이를 위해 신재생에너지 비중 확대, 에너지 효율 및 온실가스 감축기술 고도화 등을 전개하고 있다.

사회 부문에서는 안전보건 이행 강화, 산업재해 예방 및 인권보장 활동 심화, 지역사회 기여 확장 등의 노력을 인정받았다. 또한 지배구조 부문의 경우 주주가치 제고를 위한 배당정책 공개, 의결권 행사 방법 다양화 등의 활동과 내부 통제 체계 개선 활동이 긍정적으로 평가됐다.

코오롱인더스트리 관계자는 “2년 연속 종합 A 등급 달성은 대외 환경의 불확실성 속에서 일관성 있는 ESG 경영 실천의 결실”이라며 “탄소중립 달성을 위한 재생에너지 도입 확대, 기후 리스크에 대한 시나리오 분석, 리스크 관리 활동 확대, 주주가치 제고 등 ESG 경영 체질을 한층 높여갈 것” 이라 말했다.