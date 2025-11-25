기존 사업장 대비 규모 2배 확대 국내 방산업계 최대 규모 클린룸 구축 물류로봇, 자동화시스템 등도 도입

[헤럴드경제=한영대 기자] 한화시스템은 25일 경상북도 구미시에 약 2800억원을 투자한 구미 신사업장의 준공식을 진행했다고 밝혔다. 이날 준공식에는 손재일 대표이사 등 임직원과 경상북도와 구미시, 국회, 정부기관, 군 등 주요 관계자 총 250여명이 참석했다.

한화시스템은 기존 4만5000㎡(1만3630평) 규모의 사업장을 떠나 2배 이상 커진 8만9000㎡(2만7000평) 부지의 신사업장으로 생산 기반 확장·이전을 마쳤다. 구미 신사업장에는 다기능레이다(MFR)와 전투체계 등이 생산될 예정이다.

구미 신사업장은 한화시스템 주력 기술이 집약돼 있다. 특히 국내 방산 업계 최대 규모인 약 1500평의 클린룸에서는 다양한 무기 체계에 적용되는 전자광학 제품과 레이다 핵심부품이 생산될 예정이다. 약 700평의 자재관리실에는 물류 로봇과 자동화 시스템을 도입, 2만여종의 원자재 및 첨단 방산장비를 체계적으로 관리할 예정이다.

지난 40여년간 대한민국 해군 함정 대부분에 공급해온 전투체계(CMS)를 탄생시킨 해양연구소의 명성도 이어갈 예정이다. 구미 신사업장은 인공지능(AI) 기반의 미래 해상전력 솔루션을 개발하는 기술 허브 역할을 맡게 된다.

손 대표이사는 “구미사업장이 갖는 가장 큰 의미는 지역사회와의 동반성장”이라고 강조하며 “지역경제 활성화와 양질의 일자리 창출에 실질적으로 기여할 것”이라고 말했다.

그러면서 “한화시스템 구미 사업장은 단순히 확장된 생산 공장이 아니라, K-방산의 지속가능한 성장을 뒷받침하는 전략적 거점으로 자리매김할 것”이라며 “최첨단 방산 제조 역량을 바탕으로 세계 수준의 품질과 생산성을 확보, 글로벌 시장에서 대한민국 방위산업의 위상을 더욱 높이는 데 일조하겠다”고 덧붙였다.