- 충남도 ‘청년 창업·창직 지원사업’ 청년 창업가 안정적 성장 도와

[헤럴드경제= 이권형기자] 충남도가 추진하는 ‘청년 창업·창직 지원사업’을 통해 성장하고 있는 청년 창업가들의 이야기가 지역사회에서 주목받고 있다.

도는 25일 청년들의 성공적인 도전사례를 소개하며 안정적인 사업지원 등으로 청년 사업가들의 창업생태계를 구축해 나가겠다고 밝혔다.

▷ 추억을 담은, 기억을 선물하는 케이크

천안에서 실루엣 케이크 전문점 ‘달크무레’를 운영하는 김효정(28) 씨는 ‘추억을 담는 케이크’라는 콘셉트로 엠지(MZ)세대를 중심으로 입소문을 타고 있다.

김 씨는 대학 진학을 계기로 도내 정착해 애견 미용사로 일하던 중 우연히 참여한 케이크 만들기 수업에서 흥미를 느껴 전문 교육과 실무 경험을 쌓고 지난해 청년 창업·창직 지원사업에 참여해 운영 계획, 브랜드 방향성, 마케팅 전략 등 실질적인 창업 기반을 마련한 뒤 천안에 창업했다.

초기 창업 자금은 4000만원이었으며, 도의 청년 창업·창직 지원사업으로 창업 지원금 500만 원과 컨설팅·멘토링 각 4회씩 지원받았다.

김 씨는 지역 창업자를 위한 맞춤형 컨설팅과 멘토링, 교육 등의 도움을 통해 창업 초기 불확실성을 크게 줄였으며, 현재 가게 매출은 초창기 대비 2배 가량 증가했고 재주문과 소개 방문이 늘어나면서 안정적인 성장세를 나타내고 있다.

달크무레의 대표 메뉴는 케이크 표면에 고객의 사진을 실루엣 형태로 표현하는 실루엣 케이크로, 고객의 감정과 순간을 손으로 직접 그려 담아내 단순히 보기 좋은 것을 넘어 ‘기억을 선물하는 케이크’라는 의미가 고객들에게 많은 공감을 받고 있다.

김 씨는 “고객이 케이크를 받아 가는 순간의 미소가 가장 큰 원동력”이라면서 “지역 창업자 간 경험을 나누는 관계망이 더 확장되길 바란다. 같은 업종의 청년 창업가들이 서로 의지하고 도움을 주고받는 구조가 마련되면 충남의 청년 창업 생태계가 더욱 탄탄해질 것”이라고 말했다.

▷ ‘무인 잔디 관리’ 독창성으로 효율성 높였다

독창적인 아이디어로 지역 기반 기술 창업의 새로운 사례를 만들어 가고 있는 하순태(38세) 씨의 창업 이야기가 화제다.

하 씨는 창업 전 2년간 미국에서 비행기 조종사 자격증을 취득하고 판교에 있는 기업에서 근무하다가 미국에서의 경험을 바탕으로 창업을 결심, 2023년 도와 천안시의 창업 지원정책의 도움을 받아 천안에서 ‘무인 잔디 관리 솔루션’이라는 독창적인 아이템으로 ‘그린에이아이’를 창업했다.

하 씨는 과도한 인력 투입, 비효율적 공정 등 잔디 관리의 문제점을 기술로 해결할 수 있다고 판단해 창업에 나섰다.

그린에이아이는 지난해 도의 청년 창업·창직 지원사업으로 비즈니스 설계, 기술 검증, 관계망 기반을 구축했으며, 지역 기관과 선배 창업자들과의 관계망을 통해 인력을 수급하는 등 창업 초기 어려움을 해결하고 이후 광산구시설관리공단·한전 FMS와 업무협약을 맺고 공공 분야 협력 기반을 닦았다.

또 지난해 청년 창업 생태계 유공으로 충남도지사 표창을 받았고, 이달에는 스페인 바르셀로나에서 열린 ‘스마트시티 엑스포 월드 콩그레스(SCEWC)’에 참가해 미국 라이다 대기업 아우스터(Ouster) 및 천안시와의 3자 업무협약을 체결하며 해외 동반 관계(파트너십) 확보에도 성공했다.

그린에이아이의 무인 잔디 관리 솔루션(GREENNEXUS)은 현장의 요구를 세밀하게 반영해 주목받고 있다.

골프장 및 대규모 시설의 잔디 환경은 지역·지형·관리 방식에 따라 달라 이동 수단(모빌리티)의 바퀴 형태나 잔디 높이까지 맞춤형으로 제작하고 있다.

또 관리자와 작업자가 동시에 확인할 수 있는 잔디 관리 플랫폼을 개발해 잡초 탐지, 사전 발견·예측 기능 등을 추가해 현장에서 필요로 하는 실질적 기능을 구현했다.

아울러 그린에이아이는 지난해 2명의 청년을 신규 고용했고 올해는 소프트웨어 개발자 3명을 추가 채용하는 등 지역 일자리 창출에 기여하고 있다.

하 씨는 “기술 스타트업이 실제 도시에서 실증할 기회가 더 많아지길 바란다”라며 “도내 기관과의 유기적 협력 체계가 자리 잡는다면 충남의 기술 창업 생태계가 더 크게 성장할 것”이라고 말했다.

충남도 남성연 도 청년정책관은 “케이크로 따뜻한 감정을 전하는 베이커리 창업부터 현장 문제를 기술로 해결하는 무인 잔디 관리 솔루션까지 청년들의 다양한 도전이 지역에 활력이 되고 있다”며 “앞으로도 청년들이 재능과 아이디어를 기반으로 안정적인 창업을 할 수 있도록 교육과 컨설팅, 자금 지원 등을 확대하고 관계망을 강화하는 등 힘껏 지원할 것”이라고 말했다.

한편 도는 내년 1∼2월 중 ‘2026년 청년 창업·창직 지원사업’에 참여할 청년 (예비)창업가를 모집할 예정이다.