11월 25~29일 사우디아라비아 제다 일대서 개최 한국타이어, 랠리 전용 타이어 ‘‘다이나프로 R213’ 공급

[헤럴드경제=서재근 기자] 한국타이어앤테크놀로지(이하 한국타이어)는 자사가 레이싱 타이어를 독점 공급하는 국제자동차연맹(FIA) 주관 세계 최정상급 모터스포츠 대회 ‘2025 월드 랠리 챔피언십(WRC)’의 시즌 최종전 ‘사우디아라비아 랠리’가 오는 29일(현지시간)까지 사우디아라비아 제다 일대에서 개최된다고 25일 밝혔다.

10여 년 만에 중동으로 돌아온 이번 랠리는 WRC 역사상 사우디아라비아에서 처음 열리며 현지 모터스포츠 팬들의 기대를 모으고 있다. 이번 랠리는 ‘제다 코르니쉬 서킷’을 중심으로 약 319㎞에 걸쳐 총 17개 스페셜 스테이지를 주파하는 방식으로 진행된다.

특히, 사우디아라비아 랠리에 대한 경험이 없는 상태로 치러지는 경기인 만큼, 광활한 사막을 가로지르는 고속 구간과 날카로운 바위 지형이 혼재된 험로에서 기민하게 대응하는 주행 전략과 타이어 성능이 경기 성패를 가르는 요소로 작용된다.

한국타이어는 이런 랠리 기간 동안 비포장 노면 대응력이 탁월한 익스트림 전천후 랠리용 타이어 ‘다이나프로 R213’를 공급해 성공적인 경기 지원에 나선다. 해당 제품은 하드와 소프트 두 가지 버전의 컴파운드로 제공되며, 고강도 케이싱과 정밀한 트레드 패턴 설계를 바탕으로 고속 주행 시에도 안정적인 접지력과 즉각적인 조향 응답성을 제공한다.

앞선 13라운드 ‘일본 랠리’에서 ‘토요타 가주 레이싱 월드 랠리 팀’의 ‘세바스티엥 오지에’가 우승을 차지하며 272점으로 선두를 달리는 같은 팀 소속 ‘엘핀 에반스’와 3점차 초접전을 벌이고 있다. 이번 사우디아라비아 랠리에서 최종 드라이버 챔피언십 타이틀이 결정되는 만큼, 전세계 팬들의 관심이 집중되고 있다.

한편, 한국타이어는 FIA 공식 인증을 획득한 고성능 레이싱 타이어를 2025년부터 WRC 전 클래스에 독점 공급하고 있다.

한국타이어 관계자는 “앞으로도 세계 최정상급 모터스포츠 무대에서 축적한 데이터와 경험을 기반으로 차세대 레이싱 타이어 테크놀로지 혁신을 지속하고 글로벌 프리미엄 브랜드로서의 위상을 강화해 나갈 것”이라고 말했다.