‘행운의 골든 티켓’ 100만원 할인쿠폰 제공 매일 오전 11시 ’블랙 타임어택’ 할인 쿠폰

[헤럴드경제=최은지 기자] 교원투어 여행이지가 블랙프라이데이 시즌을 맞아 풍성한 혜택을 담은 ‘블랙플라이데이(Black Fly Day)’ 프로모션을 진행한다고 25일 밝혔다.

이번 프로모션은 연말연시 여행 수요 증가에 맞춰 고객들이 보다 합리적인 비용으로 여행을 준비할 수 있도록 다양한 할인 혜택과 쿠폰 이벤트로 구성됐다.

프로모션은 ▷매일 응모할수록 당첨 확률이 높아지는 ‘행운의 골든 티켓’ ▷동행 인원을 충족하면 할인 혜택을 받을 수 있는 ‘동행+10% 할인 쿠폰’ ▷매일 오전 11시 최대 15만원 할인 쿠폰을 제공하는 ‘블랙 타임어택’ 등이며, 행사 기간은 12월 19일까지다.

‘행운의 골든 티켓’ 이벤트가 다음 달 7일까지 진행된다. 이벤트 참여 고객 중 추첨을 통해 100만원 할인 쿠폰을 제공한다. 하루에 한 번씩 응모할 수 있으며, 참여 횟수가 많을수록 당첨 확률이 높아진다. 카카오톡으로 이벤트 내용을 친구에게 공유하면 추가 응모 기회도 얻을 수 있다.

프로모션 기간 가족·친구·연인과 함께 떠나는 고객을 위한 ‘동행+10% 할인 쿠폰’도 마련했다. 단거리 상품은 4인 이상, 장거리 상품은 6인 이상 예약 시 최대 10%까지 할인 혜택을 받을 수 있어 연말 단체 여행객에게 특히 유용하다.

혜택 적용 상품으로 단거리 패키지는 대만, 북해도, 나트랑, 푸꾸옥 등이 있으며, 장거리 패키지는 서유럽, 스위스·이탈리아, 아이슬란드, 인도 등이 있다.

매일 오전 11시에 진행되는 ‘블랙 타임어택’ 이벤트도 주목할 만하다. 행사 기간에 선착순으로 참여하는 고객에게 3·5·10·15만원 할인쿠폰을 매일 한정 수량으로 제공하는 ‘꽝 없는’ 혜택 구성으로, 빠르게 참여할수록 좋은 혜택을 누릴 수 있다.

교원투어 관계자는 “연말을 맞아 겨울 휴가를 합리적인 비용으로 준비할 수 있도록 다양한 혜택을 담았다”며 “블랙플라이데이 프로모션을 통해 풍성한 혜택을 누려보시길 바라며, 앞으로도 시즌·테마별 프로모션을 다양하게 선보임으로써 고객 만족도를 지속해서 높여 나갈 것”이라고 말했다.