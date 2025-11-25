[헤럴드경제=장연주 기자] 일본의 한 노인이 6억엔(약 56억원) 규모의 복권에 당첨됐지만, 이 사실을 가족에게 비밀로 하고 몰래 호화생활을 누린 사연이 전해졌다.

24일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)와 일본 골드 온라인 등에 따르면, 남성 A씨(66)는 대형 제조회사에서 은퇴한 후 아내와 함께 도쿄에서 매달 30만 엔(약 282만원)의 연금을 받으며 살고 있었다.

그는 낮에는 커피숍에서 신문을 읽으며 시간을 보냈고 아침식사 후에는 300엔(약 2800원)짜리 복권을 여러 장 샀다. 그러던 중 어느 날 6억엔에 당첨됐다는 사실을 알게 됐다.

하지만 A씨는 아내에게 이를 숨기고 홀로 당첨금을 쓰겠다고 결심했다.

그의 아내는 오래되고 값싼 것만 살 수 있도록 허락하는 등 검소한 성향을 갖고 있어, 해당 당첨금을 마음껏 쓰기 어려울 것이라고 생각해서다.

그는 아내에게 “당첨금이 500만엔(약 4692만원)밖에 되지 않아 집수리에 쓰겠다”고 둘러댔다.

이후 A씨는 남몰래 고급 차를 사고 고급 온천 리조트에 여러 번 묵으며 일본 전역을 여행하며 단 6개월 만에 1800만엔(약 1억7000만 원)을 썼다.

하지만 얼마 지나지 않아 그는 아내에 대한 죄책감에 시달리게 됐고, 결국 재무 설계사와 상담한 뒤 당첨금 중 약 5억엔(약 46억9000만 원)을 보험에 투자하기로 하고 아내와 아이들을 수혜자로 지정했다.

그는 “이 돈이 제 노력으로 번 돈이라면 자랑스럽겠지만, 노력 없이 얻은 부는 불쾌한 기억을 불러일으키고 제 삶을 뒤흔든다”며 “보험금이 내가 죽은 뒤 가족의 안전을 보장하는 데 도움이 되기를 바란다”고 전했다.