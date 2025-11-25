마포구–마포소방서–한전–한국전기안전공사, 전력 재난 공동대응 체계 구축 기관 간 연락망 공유·재난정보 실시간 전파 등 공조 강화

[헤럴드경제=박종일 선임기자]마포구(구청장 박강수)는 11월 24일 오후 3시 30분 마포구청 9층 중회의실에서 마포소방서, 한국전력공사 마포용산지사, 한국전기안전공사 서울본부와 함께 ‘전력복구 대응 체계 구축을 위한 업무협약’을 체결했다.

이번 협약은 지난 9월 신정동 일대에서 발생한 대규모 정전 사고를 계기로 마련됐다. 당시 약 1800여 세대에서 한밤중 정전이 발생, 일부 단지는 복구까지 9시간 이상 소요되는 등 많은 주민들이 장시간 불편을 겪었다.

이를 계기로 긴급 전력사고에 신속하고 체계적으로 대응할 수 있는 시스템 구축의 필요성이 더욱 부각됐다.

사고 직후 마포구는 관계기관을 긴급 소집해 ‘유관기관 전기복구 대책 간담회’를 열고, 전기 재난 발생 시 초기 대응체계, 정보 공유 방식, 기관별 역할 등 당시 현장에서 드러난 문제점과 대응 절차를 전면 재점검했다.

이 자리에서 정전과 같은 전력수급 및 전기재난은 초기 대응 속도가 주민 안전과 직결되는 만큼 소방서·한국전력·한국전기안전공사 등과의 협업 체계를 사전에 더욱 촘촘히 마련해야 한다는 공감대가 형성됐다.

이번 협약은 이러한 현장 요구를 반영해 마련된 것으로 ▲신속한 초동대응을 위한 연락망 공유 체계 구축 ▲응급조치 및 기술 검토 지원 ▲재난 진행 상황 공유 ▲전력복구에 필요한 인력·장비 지원 등 기관 간 협력 사항을 명확히 규정했다.

이날 협약식에 참석한 박정훈 한국전기안전공사 서울본부장은 “한국전기안전공사는 전기안전 책임 재난기관으로서 서울시와 협약을 체결한 적은 있지만, 구 단위와 공식적인 협약을 맺은 것은 이번이 처음”이라며 “앞으로 보다 신속한 대응이 이루어질 수 있도록 연락망을 체계적으로 구축, 공사가 맡은 역할을 충실히 이행해 나가겠다”고 말했다.

서영배 마포소방서장과 오재신 한국전력공사 마포용산지사장도 유관기관과의 긴밀한 협력을 바탕으로 전력공급과 복구에 최선을 다하겠다는 뜻을 밝혔다.

박강수 마포구청장은 “최근 신정동 일대 정전 사고를 겪으며 전력공급의 안정성이 곧 주민 안전을 좌우하는 핵심 요소임을 다시 한번 체감했다”며 “안전에 있어서만큼은 ‘과잉 대응이 최선’이라는 신념 아래 관계기관과의 긴밀한 협력과 신속한 대응이 무엇보다 중요하다고 생각한다”고 말했다.

이어 “이번 협약을 계기로 마포구의 재난 대응 역량을 한층 높여 365일 안전한 마포가 되길 기대한다”고 말했다.

마포구는 앞으로도 유관기관과 긴밀히 협력해 정전 등 긴급 상황에 대한 신속한 복구와 각종 재난의 예방·대응 체계를 지속적으로 점검하고, 주민 불편을 최소화하는 효율적인 재난관리 정책을 강화해 나갈 계획이다.