정부에 1.3GW 컴퓨팅 용량 추가 美 정부, 엔트로픽과 아마존 AI 모델 사용

[헤럴드경제=도현정 기자]아마존이 최대 500억달러(약 74조원)를 투자해 미국 정부에 컴퓨팅 용량을 추가하고, 인공지능(AI) 모델을 제공하는 등 인프라 지원에 나선다.

아마존은 24일(현지시간)자사의 클라우드 서비스 아마존웹서비스(AWS)를 통해 정부에 1.3GW(기가와트) 규모의 컴퓨팅 용량을 추가한다고 밝혔다. 1GW는 원전 1기의 발전량에 해당한다. 이는 약 100만가구가 동시에 쓸 수 있는 규모의 발전량이다.

정부 기관은 앤트로픽의 ‘클로드’와 아마존의 ‘노바’ 등 AI 모델도 사용하게 된다. 여기에는 엔비디아 칩과 아마존의 자체 칩 ‘트레이니엄’을 장착한 AI 인프라라 동원된다. 아마존은 모델의 훈련과 최적화를 위한 아마존 세이지메이커 AI와 모델·에이전트 배포를 위한 아마존 베드록 등의 서비스도 정부에 제공한다.

아마존은 내년에 구축을 시작해 정부 기관에 추가되는 용량을 제공할 예정이다. AWS는 ‘최고 기밀’(Top Secret)과 ‘기밀’(Secret), ‘정부클라우드(US)’ 분야로 나누어 컴퓨팅 용량을 제공한다. 미 정부 기관은 각 비밀 등급에 맞춰 자료를 AWS클라우드를 통해 관리하게 된다.

아마존은 이번 용량 증설에 따라 정부 기관의 의사결정 속도가 빨라질 것이라 전했다. 시뮬레이션과 모델링 등의 작업을 AI와 통합, 기존에는 몇 주에서 길게는 몇 달까지 걸렸던 작업을 몇 시간 안에 끝낼 수 있다고 설명했다.

특히 국방과 정보 업무 영역에서 위성 영상, 센서 자료, 패턴 등을 전례 없는 규모로 처리할 수 있다고 강조했다. 위협을 자동으로 탐지하고 대응 계획을 생성할 수 있다는 것이다.

맷 가먼 AWS 최고경영자(CEO)는 “이번 투자에 따라 정부 발전을 막아온 기술적 장벽을 제거하고 미국이 AI 시대를 선도할 수 있는 입지를 공고히 할 수 있을 것”이라며 “연방 기관이 슈퍼컴퓨팅을 활용하는 방식을 근본적으로 변화시킬 것”이라 자신했다.

클라우드 1위 사업자인 AWS는 미 정부 기관의 주요 컴퓨팅 인프라 서비스 공급업체다. 지금도 기관 1만1000여 곳의 기관들이 AWS를 이용하고 있다.

AI 수요가 급속도로 늘면서 아마존도 데이터센터를 비롯한 인프라 구축에 공격적으로 나서고 있다. AWS는 보안 등의 이유로 일부를 제외하고는 데이터센터의 위치와 규모에 대해 공개하고 있지 않다.

이에 대해 블룸버그 통신은 이날 비영리 조사기관 소스머티리얼의 문건을 통해 아마존의 데이터센터가 기존에 알려진 100∼400여 곳보다 더 많은 데이터센터를 운영 중이라 보도했다. 문건에 따르면 아마존은 2023년 기준 전 세계 50여 개국에 924곳의 데이터센터를 구동하고 있다. 이들 중 5분의 1은 ‘콜로케이션’이라 하는 임대 데이터센터로 보인다. 소스머티리얼은 아마존의 데이터센터가 기하급수적으로 늘어나면서 전력 수요가 급증함에 따라 석탄 발전소 폐쇄를 지연시키고 물 소비도 늘리는 등 등 환경 측면에서 악영향을 미치고 있다고 지적하기도 했다.