이 대통령, 요하네스버그 출국 30분만에 순방 기내간담회…1시간 이어져 과거 정부들 실책이 손상된 대북관계의 주요한 원인 “흡수통일 생각없어…관계 회복 위해 많은 시간 투자가 필요할 것”

[헤럴드경제(앙카라)=서영상 기자] 이 대통령은 최근 남북관계에 대해 큰 우려를 나타내면서 관계회복을 위해서는 “많은 시간의 투자가 필요하지 않을까 생각한다”고 전했다.

이 대통령은 24일(현지시간) 남아프리카공화국 요하네스버그에서 튀르키예 앙카라로 가는 공군1호기에서 순방 기내간담회를 갖고 이같이 밝혔다. 기내간담회는 이륙 후 30분 만에 시작됐고, 1시간 동안 진행됐다.

이 대통령은 최근의 남북관계를 “우발적인 충돌이 벌어질지 모르는 상황까지 왔다”면서 “남북관계는 참으로 안타깝게도 매우 적대적이고, 대결적 양상으로 바뀌었다”고 전했다.

이 대통령은 “남북관계가 매우 적대적·대결적 양상으로 변했으며, 초보적 신뢰조차 없이 (북한은) 아주 극단적 행동을 보이고 있다”며 이같이 말했다.

아울러 “북한은 군사분계선에 3중 철조망을 치고 있다. 6·25 전쟁 이후 수십 년 동안 하지 않은 일”이라며 “아무리 적대적인 국가 사이에서라도 비상연락망이나 핫라인을 가져야 한다. 오른손으로 싸우더라도 왼손으로는 악수하는 것이 필요한데, 지금 남북은 완전히 단절된 안타까운 상황”이라고 우려했다.

이어 “북한은 ‘적대적 두 국가’, ‘철천지원수’로 남북관계를 규정하면서 대화와 접촉을 일절 거부하고 있다”면서 심지어 90살이 넘은 비전향장기수의 북한 송환의 필요성을 강조하며 “하지만 북한이 반응조차 없다”고 했다.

상황이 이렇게 된 데는 과거 정부들의 실책이 주요한 원인이었다고 지적했다.

이 대통령은 “흡수통일 같은 얘기를 왜 하나. 그 과정에서 발생하는 엄청난 충격과 비용을 어떻게 감당하겠느냐. 흡수통일 할 생각없다”며 “정치인들이 책임도 못 질 얘기를 쓸데없이 하면서 갈등만 격해지지 않았느냐”고 반문했다.

박근혜 전 대통령의 ‘통일대박론’을 겨냥해서도 “갑자기 통일을 얘기하면서 ‘대박’ 이런 얘기를 하니까 북한이 ‘(남한에서) 쳐들어오는 것 아니냐’면서 철조망을 치는 것 아니냐”고 지적했다.

또 “(이전 정부에서) 북한에 무인기를 보내 약을 올리니 (북한이) 얼마나 긴장하겠느냐”며 “국가가 업보를 쌓은 것이다. 이를 해소하려면 더 많은 시간을 투자해야 한다”고 강조했다.

특히 북한을 달래기 위해서는 한미 연합군사훈련을 재검토해 볼 수 있다는 뉘앙스도 나타냈다.

이 대통령은 “북한이 가장 예민해하는 것이 한미 연합군사훈련인데, 남북 간의 평화체제가 확고하게 구축이 되면 안 하는 게 바람직할 것”이라면서 “지금은 당장 말하기는 어렵지만 길게 보면 대한민국의 방위는 대한민국 스스로 책임지고 싸울 필요가 없는 평화체제를 확고하게 구축하면 트럼프 대통령이 별로 안 좋아하는 돈 드는 합동군사훈련 이런 것 안 해도 되지 않냐”고 반문했다.

그러면서도 “지금 단계에서는 (한미연합군사훈련에 대해) 쉽게 얘기할 수가 없는 부분”이라고 말을 조심스러워했다.