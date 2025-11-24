11월 서울 아파트 월세가격지수 130.2 강남 11개구 132.4, 강북 14개구 127.7 5분위 평균 전셋값 2008년 12월 이후 최고

#. 서울 송파구 장지동 ‘위례아이파크1차’ 87㎡(이하 전용면적)는 지난 1일 보증금 1억, 월 임대료 345만원에 새로운 세입자를 들였다. 같은 면적 신규 월세계약이 올해 2월 보증금 1억, 월 임대료 280만원에 체결된 것과 비교하면 1년이 채 안 돼 65만원 올랐다.

#. 서울 성동구 금호동 ‘e편한세상금호파크힐스’ 84㎡는 지난 7일 보증금 3억, 월 임대료 285만원의 신규 임대차계약을 맺었다. 해당 타입이 약 반 년 전인 4월 말 보증금 3억, 월 임대료 225만원에 세입자를 들인 것을 고려하면 60만원이 뛰었다.

[헤럴드경제=신혜원 기자] 고강도 대출규제·전세 물량 부족으로 ‘전세의 월세화’ 현상이 심화되며 서울 아파트 월세가격지수가 역대 최고치를 기록한 것으로 나타났다. 전세 또한 매물이 빠르게 줄며 가격지수가 우상향을 그리고, 서울 아파트 상위 20% 평균 전셋값은 2008년 12월 이후 가장 높은 수치를 보였다. 이같이 전월세 가격 상승세가 지속되며 임대차 시장 불안이 커질 수 있다는 우려가 나온다.

24일 KB부동산이 발표한 월간 주택통계에 따르면 이달 서울 아파트 월세지수는 130.2로, 처음으로 130선을 넘은 것으로 집계됐다. 해당 통계를 집계하기 시작한 2015년 12월 이후 역대 최고치다. 2022년 1월을 100으로 보는 KB아파트 월세지수는 중형(95.86㎡) 이하 아파트를 대상으로 조사하는 통계다.

올 들어 1월 120.9였던 서울 아파트 월세가격지수는 3월 122.4→5월 124.8→7월 127.4→9월 129.7 등 우상향을 그려왔다. 특히 강남11개구는 11월 월세가격지수가 132.4로 평균 대비 높은 수치를 보였고, 강북 14개구 또한 127.7로 통계 집계 이래 최고치를 나타냈다.

서울 뿐만 아니라 경기, 인천 등 수도권 전반적으로 월세가격 상승세가 나타나는 양상이다. 경기도 또한 이달 아파트 월세가격지수가 130.0으로 통계 집계 이래 최고치였고, 인천은 135.0으로 집계돼 수도권 지역 중 가장 높은 지수를 보였다.

실제 경기도 광명시 하안동 ‘e편한세상센트레빌’ 59㎡ 지난달 31일 보증금 5000만원, 임대료 180만원에 신규 월세계약이 이뤄졌는데, 해당 면적은 지난 6월에는 같은 보증금, 임대료 155만원에 세입자를 들였다. 성남시 수정구 ‘위례래미안이편한세상’의 경우 84㎡ 월세가격이 보증금 4억원 기준 올해 3월 120만원에서 이달 160만원으로 40만원 상승했다.

이 같은 월세가격 오름세는 소유권 이전 조건부 전세대출 금지, 전세대출 보증 요건 강화, 1주택자 전세대출 총부채원리금상환비율(DSR) 포함 등 각종 규제로 전세 매물이 감소하고 월세 수요가 늘어난 영향이다.

전세 물량이 부족해지며 전세가격지수 상승세도 가팔라지고 있다. 이달 서울 아파트 전세가격지수는 95.0으로 2022년 11월(97.5) 이후 최고치를 보였다. 특히 서대문구(101.7), 영등포구(100.5), 종로구(101.6)는 100을 넘어 2022년 1월보다 높은 수준을 기록했다.

경기도 아파트 전세가격지수는 이달 89.0으로 2022년 12월(93.0) 이후 가장 높았고, 인천은 87.5로 집계돼 2023년 1월(89.5) 이후 가장 높았다. 수도권 전체로 보면 이달 전세가격지수는 87.5, 전국 기준 91.2로 나타났다.

아파트 뿐 아니라 단독주택·연립주택 등으로 포함한 주택종합 전세가격지수도 오름세다. 이달 서울이 97.1로 집계돼 2022년 11월(98.8) 이후 가장 높은 수치를 기록했다. 전국은 이달 94.0으로 올 들어 최고치를 나타냈다.

이렇듯 전셋값이 계속해서 오르자 서울 아파트 평균 전셋값은 이달 기준 6억6146만원으로 나타나 2022년 10월(6억6386만원) 이후 가장 높았다. 특히 상위 20%인 서울 5분위 아파트 평균 전셋값은 이달 12억6334만원으로 KB부동산이 해당 통계를 집계한 2008년 12월 이래 역대 최고치를 보였다.