조인트벤처 설립…현지 파트너 물색 전선·5G 장비 판매망 강화 역할

LS가 인도 전선·5G 통신장비 시장을 공략하기 위해 현지 합작법인(JV) 설립에 나선다. JV 설립을 통해 판매·영업망을 강화, 수주전에 적극 나설 것으로 관측된다. 인공지능(AI) 인프라 확대로 글로벌 전력기기, 전선 시장이 성장하고 있는 가운데 LS는 대규모 수주를 위해 현지화 전략을 펼칠 전망이다.

24일 업계에 따르면 LS그룹 지주사인 ㈜LS는 최근 인도에 JV를 세우기로 결정하고 현지 파트너사를 물색하고 있다. LS 관계자는 “다양한 현지 기업들을 후보군에 올려놨다”며 “구체적인 운영 방식에 관해서는 결정된 바 없다”고 말했다.

인도에 설립될 JV는 현지에서 생산 중인 LS 제품들의 판매·영업망을 강화하는 역할을 수행할 것으로 예상된다. 그룹 계열사인 LS전선은 인도에서 전력 케이블, 5G 통신 부품 공장을 운영하고 있다. 자동차 부품 계열사인 LS오토모티브는 인도 첸나이와 푸네에 생산 공장을 두고 있다.

LS가 인도에 JV를 설립하는 이유는 현지 인프라 개발이 활발히 이뤄지고 있기 때문이다. 경제 성장률 진작 차원에서 이뤄지고 있는 인프라 개발로 인해 현지 전선, 통신장비 수요는 치솟고 있다. 글로벌 시장조사기관 포춘비즈니스인사이트는 인도 전력 케이블 시장 규모가 지난해 93억달러(14조원)에서 2032년 2배가까이 성장한 170억달러(25조원)에 이를 것으로 분석하고 있다. 인도 5G 장비 시장은 2028년까지 연평균 20% 이상 커질 것으로 전망된다.

LS는 JV 설립을 기점으로 인도 시장 공략에 총력을 기울일 것으로 전망된다. 지난해에는 구자은 LS그룹 회장이 레반트 레디 인도 텔랑가나주 총리와 직접 회동, 전선과 에너지 등 전방위 협력을 논의한 바 있다. 텔랑가나주는 인도에서 4번째로 큰 도시로, 인도 전체 국내총생산(GDP)의 12%를 차지하고 있다.

LS는 최근 해외 JV 설립 추진에 열을 올리고 있다. 노후화된 전력 인프라, 데이터센터 증가 등으로 LS 주력 제품인 전선, 전력기기의 수요가 급등해서다. 해외에서 대규모 수주를 따내기 위해서는 현지화 전략이 필요하다고 LS는 판단했다.

LS는 지난 5월 부탄 정부 산하기관이자 공공 개발기관인 GIDC와 JV 설립 계약을 맺었다. GIDC는 겔레푸 지역에 약 2500㎡ 규모의 신도시 개발을 주도하고 있다. LS는 GIDC와 협력해 신도시 초기 개발에 필요한 변압기, 전력기기 등을 공급할 예정이다. LS전선 자회사인 LS에코에너지는 지난 8월 베트남 국영 에너지 기업인 페트로베트남 그룹과 해저케이블 JV 설립을 위한 공동개발협약(JDA)를 체결했다.

미국에서는 대규모 시설 투자를 진행하고 있다. LS전선은 미국 버지니아주에서 약 1조원을 투자해 해저케이블 공장을 건설하고 있다. 완공 시 미국 최대 규모의 해저케이블 공장이 된다. 이 공장은 2027년 3분기 완공, 2028년 1분기 양산을 목표로 하고 있다.

LS일렉트릭은 올해 4월 미국 텍사스주에 생산과 연구, 설계를 지원하는 배스트럽 캠퍼스를 준공했다. 현지 수요 상황에 따라 2030년까지 2억4000만달러(3500억원)를 추가 투자, 증설을 진행할 예정이다. LS일렉트릭은 증설을 통해 북미 매출을 늘릴 계획이다. 올해 기준 LS일렉트릭 전력 사업 매출에서 북미 비중은 30%를 훌쩍 넘는다. 한영대 기자