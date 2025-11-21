[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구 남구는 20일 3차순환도로 동편구간 내에서 개통 기념행사인 ‘주민과 함께하는 어울림 한마당’을 개최했다.

이번 행사는 3차순환도로의 동편구간 개통을 축하하고 주민들의 뜻을 하나로 모아 서편구간도 조기에 개통될 수 있도록 염원하기 위해 마련됐다.

이날 행사에서는 구청장 기념사, 내빈축사, 문화공연 등과 함께 현장에서 주민들과 함께 개통 기념을 행진하는 퍼포먼스도 진행했다.

이번 개통으로 남구민의 정주여건 향상 그리고 주변지역 주민들의 재산권 회복은 물론 영대병원네거리 일대의 교통정체를 분산시켜 출퇴근 시간 단축 등 교통 흐름이 획기적으로 개선될 것으로 기대된다.

조재구 대구 남구청장은 “이번 3차 순환도로 동편구간 개통은 남구 지역 뿐 아니라 대구시 전역의 교통 흐름을 원활하게 만드는 중요한 계기가 될 것“이라며 ”특히 앞서 개관한 대구도서관과 향후 조성될 평화공원과 함께 남구가 교통과 문화의 중심지로 성장할 수 있을것”이라고 말했다.

이어 “3차순환도로는 단순한 길이 아니라 대구와 남구의 미래 가능성을 열어가는 길인 만큼 서편도로도 조기에 완전개통이 될수 있도록 5만 8000여명의 주민서명부를 대구시와 중앙정부에 전달하고 적극 건의하겠다”고 밝혔다.