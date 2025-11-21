23일까지 하나로마트 배추 할인행사에 적용

[헤럴드경제=강승연 기자] 대상이 본격적인 김장철을 맞아 배춧값 안정과 농가 소득 증대를 위해 농협경제지주(이하 농협)에 ‘배추 상생마케팅’ 후원금 70000만원을 전달했다고 21일 밝혔다.

지난 20일 수원시 권선구 소재 농협 수원유통센터에서 열린 후원금 전달식에는 임양식 대상 영업본부장, 김철순 대·중소기업·농어업협력재단 본부장, 김주양 농협경제지주 산지도매본부장 등이 참석했다.

대상은 지난 2018년부터 대·중소기업·농어업협력재단에 농어촌상생협력기금을 출연해 상생마케팅 후원금을 지원해왔다. 올해 농협은 대상의 후원금을 재원으로 오는 23일까지 전국 하나로마트에서 ‘배추 상생마케팅 할인행사’를 연다. 배추 3입망(10㎏) 제품을 개당 1000원 할인한 가격에 판매하는 행사다.

임양식 대상 영업본부장은 “본격적인 김장철을 앞두고 물가 부담을 느끼는 소비자와 어려움을 겪는 농가 모두에 보탬이 되기 위해 상생마케팅을 기획했다”며 “앞으로도 그룹의 핵심 가치인 ‘존중’을 바탕으로 다양한 나눔 활동을 펼칠 것”이라고 말했다.

한편 대상은 2013년부터 매년 국내산 농산물 판로 확대와 농가 지원을 위한 상생 후원금을 지원하고 있다. 2018년부터는 농어촌상생협력기금을 출연하는 등 현재까지 총 27억여원의 후원금을 조성했다.