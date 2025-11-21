고양시 덕양구 지축신도시 임장 교통, 신축천국, 생활인프라 강점 대장 센트럴푸르지오는 국평 10억전후 [영상=안경찬 PD]

‘광화문 30분’…얼죽신 천국 ‘지축’ 이젠 10억[부동산360]

[헤럴드경제=김희량 기자] 정부의 10·15 대책 후 수도권의 부동산 시장이 얼어붙은 상태다. 하지만 고양 덕양구 지축신도시 등 꾸준히 실수요자들이 찾는 지역은 존재한다. ‘광화문 30분(지하철 3호선)’이며 은평뉴타운의 생활권을 누릴 수 있는 신축타운을 헤럴드경제 부동산360이 다녀왔다.

대장아파트인 지축역센트럴푸르지오는 국평(전용84㎡) 기준 10억 전후를 형성하며 11월에도 계약 사례가 나오고 있다.

2019년 준공된 센트럴푸르지오는 정문에서 지축역이 보일 정도로 가까운 역세권이다. 평형은 전용78㎡·84㎡(이하 전용면적) 두 종류로 지난 1일에는 국평이 9억8500만원에 거래됐다. 2021년 12월 11억9000만원에 최고가를 찍은 뒤 현재 15% 정도 가격이 내렸다. 길을 건너지 않고도 유치원, 초·중학교 이동이 가능하다.

한국토지주택공사가 개발한 지축지구는 2019년 입주한 아파트 12곳이 있다. 8000여 세대와 약2만명 넘는 인구가 살고 있는 미니 신도시 규모다. 장점은 우선 교통이다. 서울과 경기도를 잇는 은덕교를 300m만 지나면 은평뉴타운이다. ‘광화문·DMC(디지털미디어시티) 30분, 여의도 50분’ 등 도심 업무지구를 대중교통으로 한 번에 갈 수 있다. 종로 기준 지하철 통근 시간만 봤을 때는 서울 노원·강북 등 외곽지역보다 교통이 편리하다. 주변에 신축이 대부분이고 현재 비규제지역으로 서울 및 경기 일부 지역 대비 거래가 쉽다는 점도 눈길을 끈다.

지축지구는 10분 내 은평성모병원, 롯데몰, 고양 스타필드 등 각종 편의시설에 접근가능하다. 현재 지축동과 서울 은평구를 주로 잇는 길은 은덕교 위 차도 하나뿐이지만 내년 말에는 은평뉴타운10단지와 이어지며 창릉천을 가로지르는 교량이 개통돼 교통이 개선될 예정이다.

아쉬운 점은 지축신도시 내 고등학교가 없고 자차 통근은 시간이 배로 걸린다는 점이다. 지축나인포레와 e편한세상지축센텀가든 사이에 들어설 예정이었던 고등학교는 학령인구 감소를 이유로 유보지로 남아있다. 때문에 지축동에 사는 고등학생들은 고양동산고 등 인근 2~3㎞ 떨어진 지역으로 통학해야 한다. 위홍 지축역센트럴푸르지오 공인중개사무소 대표는 “향후 양주장흥지구에 6000세대 정도 입주하게 될 경우 인구가 모여 고등학교 새로 생길 가능성을 긍정적으로 바라 보고 있다”라고 설명했다.

또 다른 역세권 단지인 2020년 준공 한림풀에버(1102세대)는 산이 단지를 둘러싸며 자연을 가까이서 누릴 수 있고 사우나가 있어 노인들의 선호도가 높다고 한다. 이달 5일에는 84㎡ 24층이 8억2000만원, 5층이 7억9000만원에 손바뀜했다.

6억원 중반대 지축나인포레(2022년 준공, 750세대)는 방2개 계단식이지만 덕양구에서도 귀한 20평 전후 소형 아파트 단지다. 지난 9월, 실거주 의무 3년이 지난 신혼희망타운의 매물(500세대)들이 나오면서 거래가 활발해졌다. 46㎡ 한 타입은 지난 1일 5억4700만원 최고가를 달성했다. 55㎡는 6억 중후반 가격을 형성하고 있다.

위 대표는 “아이를 낳고 넓은 평수로 가려는 분들이 있어 매물이 나오는 편”이라며 “신생아특례대출을 통해 5~7살 아이가 있지만 둘째를 가진 분들이 갈아타기하는 경우도 있는데 내년 7월에도 비슷한 면적인 지축역 수피움 매물이 나올 예정”이라구 귀띔했다.

지축동은 인근 삼송지구, 원흥지구와도 자주 비교된다. 삼송지구는 2만 세대가 넘고 셋 중에 제일 먼저 2012년 입주했다. 이후 8000세대 규모의 원흥지구(8600세대)가 2014년 입주했는데 지축지구는 이 중 서울 도심 접근성이 제일 뛰어나다고 평가받는다. 이 외에도 고양에는 세 지구를 합친 규모의 창릉지구가 조성되고 있다. 현재 5000세대 가까이 입주한 서울 마포생활권인 덕은 지구도 한강변을 선호하는 부동산 트렌드와 함께 주목받고 있다.

전문가는 지축동이 서울 접근성이 좋아 수요자 관심이 꾸준한 지역이지만 향후 인근 지역으로의 수요 분산 가능성도 고려해야 한다고 말한다. 함영진 우리은행 부동산리서치랩장은 “은평뉴타운과 접해있고 지하철 3호선 라인이라 교통이 편리한 것은 장점”이라면서 “다만 주변 창릉 신도시, 덕은지구 개발 등이 동시 이뤄지고 있기 때문에 단기 차익보다는 중장기 실수요를 목적으로 접근할 필요가 있다”고 말했다.