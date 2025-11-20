후삼국시대 호족 거점지 유구 확인…사적 지정 추진 본격화

[헤럴드경제(무안)=김경민기자]전남 무안군(군수 김산)은 해제면 봉대산성이 국가유산청 공모사업인 「역사문화권 소규모 정비사업」 대상지로 선정됐다고 20일 밝혔다.

「역사문화권 소규모 정비사업」은 역사문화권 내 매장유산의 학술·역사적 가치를 높이고, 발굴 완료 후 국가유산의 보호와 안전관리, 활용 기반을 마련하기 위해 2026년부터 추진되는 사업이다.

무안 봉대산성에서는 성벽과 치, 성 내부 건물지와 집수정 등 다양한 유구가 확인됐으며, 특히 북측 성벽에서 문확석 1매가 출토되어 문지 위치를 추정할 수 있게 됐다.

또한, 10세기 초로 추정되는 중국제 자기와 호남 지역 최초로 확인된 청동인장도 함께 출토되어, 신라 말 9세기 후반부터 10세기 초 후삼국시대에 봉대산성을 거점으로 활동한 호족 세력의 존재를 입증하는 중요한 자료로 평가되고 있다.

군은 2026년 소규모 정비사업과 더불어 국가유산청 역사문화권 중요 유적 발굴사업도 함께 추진해 추가 조사를 시행할 계획이며, 조사 성과에 따라 봉대산성의 국가문화유산(사적) 지정을 추진할 방침이다.

김산 군수는 “이번 소규모 정비사업을 통해 국가유산의 가치를 지키고, 지역 주민과 함께 누릴 수 있는 보존·활용 정책을 지속적으로 추진하고, 봉대산성을 비롯한 우리 지역 문화유산을 온전하게 지켜 후손들에게 물려줄 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.