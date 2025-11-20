엔비디아, AI 서버에 스마트폰용 메모리 장착 내년 고급형 메모리 가격 두 배로 오를 전망

[헤럴드경제=도현정 기자]엔비디아가 인공지능(AI) 서버에 기존 서버용 메모리 대신 고급형인 스마트폰용 메모리를 장착하면서, 서버용 고급 메모리는 더 구하기 힘들어지고 가격도 두 배까지 오를 것이란 전망이 나왔다.

시장조사기관 카운터포인트 리서치는 19일(현지시간) 반도체 품귀 현상이 지속되면서 내년 2분기 메모리 가격이 현재보다 50% 오를 것이라 내다봤다. 특히, 고급형 메모리 가격은 내년 말까지 두 배로 오를 것이라 전망했다.

이 같은 전망은 엔비디아의 메모리 정책을 근거로 나왔다. 엔비디아는 자사의 AI 서버에 서버용 메모리인 DDR 대신 스마트폰용 메모리인 LPDDR을 탑재했다. 보통 서버에는 오류정정 코드(ECC)가 탑재된 서버용 메모리를 사용한다. 오류정정 기능이 있다는 점은 장점이지만, 전력을 많이 소모한다는게 단점으로 꼽힌다.

이에 엔비디아는 전력 효율이 좋은 스마트폰용 메모리를 택했다. 오류정정 기능은 중앙처리장치(CPU) 단계에서 담당하는 것으로 보완했다.

이 정책으로 인해 스마트폰용 메모리 수요는 급증하고 있다. 여기에 맞추기 위해 공급사들도 서버용 대신 스마트폰용을 생산하는 쪽으로 전환할 가능성을 감안하면, 서버용 메모리는 품귀 현상이 더 심해질 수 있다.

서버용은 저가 메모리마저 공급 부족으로 웃돈 거래가 이뤄질 정도다. 고급 메모리인 DDR5가 Gb(기가비트)당 1.5달러 선에 거래되는데, 소비자 가전제품에 사용되는 구형 DDR4는 2.1달러에 거래된다. 이는 엔비디아 서버에 장착되는 고대역폭 메모리 ‘HBM3e’의 가격인 1.7달러보다도 높다. 그만큼 공급이 수요를 따라가지 못하고 있는 것이다.

카운터포인트의 MS 황 연구책임은 “앞으로 고급 메모리 분야에 더 큰 위험이 다가올 것”이라며 “엔비디아의 메모리 전환은 공급망에 지각변동을 가져올 수 있는 규모”라 조언했다.