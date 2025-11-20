- AI 기여 사실 기재 여부 및 등록요건 등 AI 활용 디자인 쟁점 논의

[헤럴드경제= 이권형기자] 지식재산처(처장 김용선)는 20일 지식재산처 서울사무소(서울 강남구)에서 ‘AI 디자인정책 협의체간담회를 개최해 생성형 AI 발전에 따라 변화하는 디자인 분야 쟁점을 논의한다고 밝혔다.

이번 간담회는 지난 10월 31일 발족한 AI 지식재산정책 전문가협의체의 디자인 전문가들이 모여 디자인 분야 쟁점을 심도 있게 논의키 위해 마련했다.

협의체에는 지식재산권 교수, 변호사, 변리사 등 디자인전공 법률 전문가와 AI 관련 디자인 기업 대표 등 10여명의 민간위원이 참석할 예정이다.

지식재산처는 이번 협의체를 통해 ▷출원 시 AI 활용사실 기재의 필요성 여부 ▷AI의 도움을 받아 창작된 디자인의 등록가능 여부 ▷그 외 생성형 AI로 인해 지식재산처에서 대응해야 할 사안에 대해 민간 전문가의 의견을 청취한다.

지식재산처 이춘무 상표디자인심사국장은 “생성형 AI의 발전으로 디자인 창작 방식이 빠르게 변화하고 있다”며 “AI 디자인정책 협의체를 중심으로 현장의 의견을 지속적으로 청취하여, AI 시대에 적합한 디자인 정책·제도를 마련해 나가겠다”고 밝혔다.