포스코인터 60%, GS칼텍스 40% 보유 팜 원유 기반으로 팜 정제유 생산 팜유 안정적 생산·공급 기반 확보 포스코인터 팜유 사업 확대 위해 현지 상장사 지분 인수

[헤럴드경제=한영대 기자] 포스코인터내셔널이 약 1조3000억원을 들여 인도네시아 대형 팜(palm) 기업 삼푸르나 아그로를 인수하며 바이오연료 사업 투자를 확대한다. 포스코인터내셔널은 또 GS칼텍스와 함께 인도네시아 동칼리만탄 발릭파판에 공동 설립한 팜유 정제법인 PT.ARC도 준공식을 가졌다.

포스코인터내셔널은 지난 19일 인도네시아 상장사 삼푸르나 아그로의 지분을 인수해 경영권과 최대주주 지위를 확보했다고 20일 공시했다. 인수 관련 글로벌 팜 사업 밸류체인 확장을 위한 투자 규모는 공시일 기준 약 1조3000억원에 이를 것으로 추산된다.

이번 인수로 포스코인터내셔널은 서울 면적의 2배가 넘는 12만8000헥타르의 농장을 추가 확보하게 된다. 기존 인니 파푸아 농장을 포함해 총 15만헥타르의 글로벌 영농 기반을 갖추게 됐다.

삼푸르나 아그로는 인도네시아 수마트라섬과 칼리만탄섬 전역에서 팜 농장을 운영하는 현지 대표 상장 기업이다. 자국 시장 점유율 2위의 팜 종자 전문 자회사와 연구소를 보유하고 있다. 이번에 확보한 팜 농장은 이미 팜 열매가 성숙 단계에 접어 들어 인수 초기부터 안정적인 이익 창출이 가능하다.

포스코인터내셔널은 2011년 파푸아에서 처음 팜 농장 개발을 시작해 2016년 상업생산에 들어갔다. 현재 연간 21만톤의 팜유를 생산하는 착유 공장 3기를 운영하고 있다. 기존 팜 농장이 성숙기에 접어 들며 지난해까지 연평균 영업이익률 36%를 기록하고 있다.

포스코인터내셔널은 이날 GS칼텍스와 함께 인도네시아 동칼리만탄 발릭파판에 공동 설립한 팜유 정제법인 PT.ARC 준공식도 가졌다.

총 2억1000만달러(3000억원)이 투입된 T.ARC 지분은 포스코인터내셔널이 60%, GS칼텍스가 40%를 갖는다. 이번에 준공한 팜유 정제시설은 약 30㎡ 규모로 팜 원유를 원료로 바이오디젤 원료, 식용유지 등 팜 정제유를 생산한다. 공장의 정제 능력은 연 50만톤이다. 이는 연간 국내로 수입되는 팜 정제유의 80%에 해당하는 양이다.

포스코인터내셔널은 농장에서 생산된 팜 원유를 PT.ARC에 공급한다. 생산된 정제유는 인도네시아 내수는 물론 한국, 중국 등으로 판매한다. GS칼텍스는 정제시설 운영 효율을 높이고, 한국 시장에 바이오디젤용 정제유를 공급할 예정이다.

공장 가동으로 포스코인터새녀설은 팜유의 안정적 생산·공급 기반을 마련, 국가 식량 안보 강화에 이바지할 수 있게 됐다. GS칼텍스는 자체 원료 확보에서 제품 생산·판매까지 이어지는 바이오디젤 밸류체인을 구축했다.

포스코인터내셔널 관계자는 “포스코그룹은 글로벌 팜 시장에서 선도적 경쟁력을 확보해 국내 식용 유지의 수입 의존도를 낮추고, 팜유의 안정적 생산·공급 기반을 마련해 국가 식량 안보 강화에도 기여할 것”이라고 말했다.

허세홍 GS칼텍스 사장도 “ARC 팜유 정제시설 준공은 GS칼텍스가 추진해온 그린 트랜스포메이션 전략의 가시적 성과이자, 글로벌 바이오 시장에서 입지를 강화하는 의미 있는 전환점”이라고 강조했다.