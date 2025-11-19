[헤럴드경제=양대근 기자] 진에어가 V-리그 타이틀 스폰서십을 기념해 고객과 함께하는 다채로운 이벤트를 마련했다고 19일 밝혔다. 진에어는 프로배구 V-리그 공식 타이틀 스폰서로 2025-2026 시즌 동안 온·오프라인을 아우르는 적극적인 스포츠 마케팅을 펼칠 계획이다.

먼저 진에어 인스타그램에서는 V-리그 직관 티켓 이벤트가 진행되고 있다. 진에어 인스타그램을 팔로우하고 프로필 링크에서 희망 경기 일정을 제출한 뒤, 이벤트 게시물에 댓글을 남기면 된다. 참여자 중 추첨을 통해 주요 경기별 15명을 대상으로 직관 티켓(1인 2매)이 제공된다. 해당 이벤트는 각 라운드 별로 계속 진행 중이다.

또한 KOVO(한국배구연맹) 캐릭터와 연계해 배구와 여행의 즐거움을 나눌 수 있는 부가서비스 할인 이벤트도 마련했다. 고객들은 간단한 문항을 통해 성향에 맞는 4종의 KOVO 캐릭터와 여행지를 추천 받고, 이에 따른 부가서비스 최대 56% 할인 혜택을 받을 수 있다.

혜택은 △일본 노선 대상 골프팩 베이직 3만원, △괌 노선 대상 라운지팩 2만원, △동남아 노선 대상 수하물팩 4만원, △대만 노선 대상 좌석팩 1만원 할인 쿠폰으로 제공된다. 해당 이벤트는 이달 30일까지 진행되며, 탑승 기간은 12월 31일까지다.

V-리그가 진행되는 동안 열기를 더할 응원 댓글 이벤트도 실시된다. 챔피언 결정전 우승을 응원하는 팀의 이름과 응원 메시지를 댓글로 남긴 고객 중 추첨을 통해 항공권 및 KOVO 굿즈 등 푸짐한 경품을 제공할 예정이다.

2026년 4월 8일까지 5개월간 진행되며, 진에어 홈페이지 및 모바일 웹·앱 내 프로모션 페이지에서 댓글을 남기면 자동으로 응모된다. 시즌이 종료된 후 챔피언 결정전 최종 우승팀을 응원한 댓글 참여자 중 추첨을 통해 △국제선 왕복 항공권 2매(2인)를 증정한다. 챔피언 결정전 최종 우승팀을 맞히지 못했더라도, 이벤트에 참여한 모든 고객을 대상으로는 △국내선 왕복 항공권 2매(6명) △진에어 모형 항공기(20명) △KOVO 굿즈(10명) 등을 추첨을 통해 제공할 예정이다. 당첨자는 2026년 4월 22일 진에어 홈페이지에서 발표된다.

이 밖에도 올스타전 등 경기 일정에 맞춘 현장 이벤트와 직관 및 시청 인증 이벤트 등 팬 참여형 마케팅을 진행하고 각종 여행 혜택을 제공하는 등 스포츠와 여행의 긍정적 시너지를 창출해갈 예정이다.

진에어는 “V리그의 타이틀 스폰서로서 고객 분들과 함께 배구를 즐길 수 있는 이벤트를 마련했다”며 “단순한 후원을 넘어 시즌 내내 한국 배구와 동반 성장하며 V리그의 열정을 바탕으로 더 사랑받는 항공사로 자리매김하겠다”고 말했다.