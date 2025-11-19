캘리포니아 핵심 상권에 복수 출점 준비 ‘K-뷰티 쇼케이스’…체험 서비스도 도입

[헤럴드경제=전새날 기자] CJ올리브영은 내년 5월 중 캘리포니아주 패서디나에 미국 1호 매장을 개점한다고 19일 밝혔다.

올리브영은 패션·뷰티에 특화된 핵심 상권에 우선 출점해, 유행에 민감한 현지 MZ세대 소비자를 공략한다. 패서디나는 LA에서 북동쪽으로 약 18㎞ 거리에 있는 소도시다. 캘리포니아공과대학교(Caltech) 등 유수의 연구기관이 있어 고소득 인구 비율이 높다. 미국 진출 초기 단계부터 현지 소비자의 관심을 극대화하기 위해 로스앤젤레스(LA) 웨스트필드 등 캘리포니아주 중심의 복수 매장을 2026년 내 순차 개점할 계획이다.

이번 미국 오프라인 진출은 단일 브랜드의 해외 매장 개설을 넘어선다. K-뷰티 브랜드들이 CJ올리브영과 함께 세계 최대 뷰티 시장에서 소비자와 직접 만나는 ‘공동 플랫폼’을 구축한다는 산업적 의미를 지닌다. 이커머스 채널에서 개별 상품 단위로 소비되던 K-뷰티를 하나의 오프라인 채널에서 선보여 카테고리·브랜드 간 시너지 효과도 노린다.

미국 매장은 올리브영의 MD 큐레이션 역량과 매장 운영 노하우를 집약한 ‘K-뷰티 쇼케이스’로 조성된다. 한국 올리브영 매장과 ‘올리브영 글로벌몰’을 이용한 북미 고객 데이터를 기반으로 상품을 선별한다. K-뷰티 정보를 재미있게 습득하고 다양한 브랜드를 경험해 볼 수 있는 체험 서비스도 도입할 예정이다. 현재 400여개 K-뷰티 브랜드를 비롯해 글로벌 브랜드와 협의 중이다. 향후 다양한 뷰티·웰니스 카테고리 상품을 폭넓게 추가 입점시킬 예정이다.

올리브영 관계자는 “세계적으로 고조된 K-뷰티에 대한 관심을 글로벌 소비자에게 확산시키고 더 다양한 브랜드가 해외로 진출할 수 있는 현지 기반이 될 것”이라며 “K-브랜드부터 해외 브랜드까지 폭넓게 아우르는 글로벌 뷰티·웰니스 유통플랫폼으로 진화하겠다”고 말했다.

한편 올리브영은 미국 현지 물류센터를 비롯해 상품 소싱, 마케팅 등 매장 운영을 위한 전반적인 준비를 진행하고 있다. 장기적으로는 미국 오프라인 매장과 온라인몰을 연계한 옴니채널을 구축해 구매 편의성을 극대화한다는 구상이다.