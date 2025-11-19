11월 28일 부산은행 본점 오션홀에서 무료로 열려

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] BNK금융그룹은 11월 ‘Play on BNK(시민과 함께 즐기다)’ 문화공연으로 부산시립교향악단을 초청해 부산은행 본점 2층 오션홀에서 클래식 공연을 개최한다고 19일 밝혔다.

‘Play on BNK’는 BNK금융그룹이 지역 주민들에게 다양한 문화 경험을 제공하기 위해 마련한 무료 예술 프로그램으로 클래식, 국악, 코미디, 강연, 영화 등 다양한 장르의 콘텐츠를 매달 선보이고 있다.

오는 19회를 맞은 이번 문화공연은 부산시립교향악단과 함께 소프라노 박하나, 바이올린 이지혜, 트럼펫 드미트리 로카렌코프 등이 특별 출연해 가을의 여운을 담은 다채로운 클래식 공연으로 28일 오후 7시에 관객들과 만날 예정이다.

관람 신청은 19일 오후 5시부터 27일까지, 부산은행 모바일뱅킹을 통해 무료로 가능하며, 지정석과 비지정석으로 구분해 좌석을 선택할 수 있다. 다만 공연 시작 10분 전인 오후 6시 50분 이후 입장 관객은 효율적인 관람을 위해 지정석과 비지정석 구분 없이 좌석이 배정된다.

한편 지난 10월에 열린 ‘Play on BNK’문화행사는 어린이 400여명을 초청해 ‘퍼니밴드’의 브라스 밴드 공연과 유명 애니메이션 영화 ‘너의 이름은’을 상영해 따뜻한 추억을 선사했다.