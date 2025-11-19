겨울 화보 함께 공개

[헤럴드경제=전새날 기자] BYN블랙야크그룹이 전개하는 골프웨어 브랜드 힐크릭은 여성 아우터 컬렉션을 출시했다고 19일 밝혔다.

이번 신제품은 추운 날씨에도 체온을 유지하면서 세련된 실루엣을 완성해 주는 디자인이다. 필드와 도심을 아우르는 겨울 스타일링을 제안한다.

대표 제품인 ‘여성 탈부착 다운점퍼’는 다운 충전재를 적용해 가벼우면서도 탁월한 보온성을 제공한다. 소매 탈착 기능으로 기온에 따라 점퍼와 베스트로 착용할 수 있다. 허리 스트링으로 핏을 조절해 다양한 스타일링을 연출할 수 있다. 등판 힐크릭 로고 자수는 브랜드 정체성을 감각적으로 드러낸다.

앞뒤 기장을 달리한 디자인으로, 차별화된 실루엣이 특징인 ‘여성 언발란스 다운베스트’도 있다. 사선 퀼팅과 일자 퀼팅이 어우러지는 입체적 볼륨감이 눈에 띄는 제품이다. 헤비 다운 충전재를 사용해 우수한 보온성을 선사한다. 색상은 그린과 브라운 두가지다.

‘여성 니트에리 롱다운’은 니트 소재의 카라 포인트와 허리 셔링, 벨트 디테일로 라인을 강조했다. 중다운 충전재로 포근한 착용감이 특징이다. 반소매 디자인으로 스윙 퍼포먼스에 제약이 없다. 긴 기장이 주는 따뜻함과 포인트 디테일이 조화를 이뤄 세련된 겨울 룩을 완성한다. 색상은 다크 브라운과 블랙으로 구성됐다.

힐크릭은 함께 공개한 겨울 화보를 통해 ‘따뜻함과 우아함이 공존하는 겨울 골프웨어’라는 메시지를 담았다.

힐크릭 관계자는 “힐크릭의 겨울 아우터 컬렉션은 추운 계절에도 세련된 스타일을 잃지 않도록 기획했다”며 “필드뿐 아니라 일상에서도 자연스럽게 어울리는 룩”이라고 말했다.