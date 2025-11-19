[헤럴드경제=이명수 기자] 한국사 강사 전한길 씨가 더불어민주당으로부터 고발 당한 데 대해 “훈장이라 생각한다”고 밝혔다. 앞서 전 씨는 ‘이재명 대통령을 남산 나무에 묶으면 현상금 1억 원’이라는 발언을 한 바 있다.

전 씨는 지난 18일 자신의 유튜브 채널을 통해 “민주당에서 고발했다는 뉴스가 나온다”며 “(민주당에게) 고발 당하는 것은 자유민주주의를 지키려 하다 당한 것이기에 훈장이라 생각한다”고 밝혔다.

전 씨는 “일제강점기 때 독립운동하면 일본 순사한테 잡혀갔다”며 “그것은 독립운동이기에 부끄러운 게 아니다”라고 강조했다.

이어 “나도 마찬가지”라며 “진실을 말하는데 이를 두려워하는 민주당이나 이재명 끄나풀, 언론들이 전한길에 대한 왜곡보도를 하고 있다”고 주장했다.

그러면서 “독립운동가들이 순사한테 잡혀가듯 이재명 비판하면 다 명예훼손이고, 중국 비판하면 감옥 간다. 그게 대한민국”이라며 “일제 때 독립운동했듯이 대한민국 민주주의 무너뜨리고자 하는 세력에 맞서 싸우는 것”이라고 강조했다.

그는 문제가 된 ‘이재명 나무 매달면 1억’ 발언에 대해선 “그렇게 말한 적이 없다”며 다른 사람의 말을 인용했을 뿐이라고 거듭 강조했다.

더불어민주당 국민소통위원회는 지난 11일 ‘현상금 1억’ 발언을 한 전 씨를 정보통신망법 위반 혐의로 서울경찰청에 고발했다.