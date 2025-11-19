KISA의 해킹 정황 통보 받고도 외부에 알리지 않고 서버 폐기

[헤럴드경제=이영기 기자] KT가 해킹 사고 처리 과정에서 서버를 고의로 폐기했다는 의혹에 대해 수사 중인 경찰이 강제수사에 나섰다.

경기남부경찰청 반부패범죄수사대는 19일 오전 KT 판교·방배 사옥에 대한 압수수색에 착수했다. 수사관 20여명을 동원해 KT 사옥 내 사무실에 대해 압수수색 영장을 집행하고 있다.

KT는 해킹 사실을 인지하고도 이에 대한 정부의 조사를 방해했다는 의혹을 받고 있다. 한국인터넷진흥원(KISA)이 해킹 의혹 서버 관련 자료를 요구하자 KT는 서버가 모두 폐기됐다고 답변한 것으로 알려졌다.

그러나 KT는 8월 1일, 6일, 13일 세 차례에 걸쳐 서버 8대를 폐기한 것으로 드러나며 서버 고의폐기와 허위 보고 의혹이 불거졌다. 이에 조사단은 해당 건에 대해 KT를 위계에 의한 공무집행방해 혐의로 수사 의뢰했다.

민관합동조사단은 KT가 서버 폐기 시점을 허위 보고한 행위가 위계에 의한 공무집행 방해 혐의라며 경찰에 수사를 의뢰했다.

경찰은 이번 압수수색을 통해 확보한 압수물을 분석해 KT가 해킹 사고 처리 과정에서 고의로 서버를 폐기한 정황이 있는지 들여다본다는 방침이다.

경찰은 이 사안의 총괄자격인 황태선 KT 정보보안실장을 위계에 의한 공무집행방해 혐의로 입건한 것으로 알려졌다.

앞서 지난 8월 미국의 보안 전문 매체 ‘프랙’ 등에서 KT 서버 해킹 가능성이 제기된 이후 KT 측이 서버를 폐기했다는 의혹이 제기됐다.