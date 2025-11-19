요가·명상·스냅 촬영을 결합한 리트릿 패키지… 쉼의 순간을 가장 아름답게 기록하는 특별한 경험 제공

[헤럴드경제=김태열 건강의학 선임기자] 강원도 홍천의 대표 웰니스 리조트 선마을(대표 최홍식)이 요가와 명상하는 순간을 사진으로 남길 수 있는 특별한 리트릿 패키지 ‘숨, 그 찰나’를 선보인다고 19일 밝혔다. 이번 패키지는 iNTL(인터내셔널 요가명상협회)와 협업해 기획되었으며, 감각적인 요가웨어 브랜드 오즈이즈(OZEZ)도 함께한다.

선마을은 자연 속에서 내면의 휴식을 찾을 수 있는 감각적인 웰니스 리조트다. 뛰어난 자연 경관과 다채로운 웰니스 프로그램은 발리의 요가·명상 중심지 ‘우붓’을 떠올리게 한다. 몽골식 게르 모양의 숲속 유르트, 선마을 가장 높은 곳에서 별을 보며 명상할 수 있는 별빛 유르트, 명상과 와인을 즐길 수 있는 선향동굴 등 선마을만의 독특하고 이국적인 공간이 마련돼 있어 심신의 안정과 인생샷을 동시에 얻고자 하는 이들이 주목하는 명소로 자리매김하고 있다.

‘숨, 그 찰나’는 요가와 명상, 스냅 촬영을 결합한 리트릿 패키지로, 자신의 쉼의 순간을 가장 아름다운 형태로 기록할 수 있도록 구성됐다. 참가자들은 반야사·하타·와인·차크라 요가 등 다양한 클래스를 통해 몸의 긴장을 풀고, 호흡·감각·싱잉볼 명상을 통해 마음의 안정을 찾으며, 그 순간을 사진으로 남길 수 있다.

프로그램은 iNTL(인터내셔널 요가명상협회) 대표 허지은 강사가 진행한다. 촬영에는 인물 스냅과 예술적 포트레이트로 주목받는 고요셉, 이승호 김관진 등 3인의 작가가 참여해 각기 다른 시선과 감성으로 완성도 높은 결과물을 선보인다. 참가자 전원에게는 에슬레저 브랜드 ‘오즈이즈(OZEZ)’의 요가복 무료 대여 혜택이 제공되며, 희망 시 1:1 개인 프로필 스냅도 추가로 진행할 수 있다.

이번 리트릿 패키지에는 늦가을의 정취를 느낄 수 있는 음악회도 마련된다. 핸드팬사운드테라피 하택후 강사, 싱잉볼 테라피 허지은 강사, 김은아 성악가가 무대에 올라 특별한 음악 경험을 제공한다. 음악회는 현장 참여가 어려운 이들을 위해 허지은 강사의 유튜브 채널을 통해 라이브로도 송출될 예정이다.

리트릿 패키지는 당일형과 숙박형 패키지 중 선택 가능하며, 첫 오픈을 기념해 50% 할인된 가격으로 예약할 수 있다.

선마을 관계자는 “자연 속에서 진정한 쉼을 경험하고, 그 순간의 나를 기록으로 남길 수 있는 특별한 시간이 될 것”이라며 “가장 아름답고 편안하게 빛나는 찰나를 선마을에서 담아가시길 바란다”고 전했다.‘숨 그리고 찰나’ 패키지는 오는 11월 23~24일 양일간 진행되며, 프로그램에 대한 자세한 정보는 선마을 고객센터 또는 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.