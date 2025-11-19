[헤럴드경제=이명수 기자] 아나운서 출신 방송인 김재원이 KBS 퇴사 후 달라진 일상을 전했다.

지난 17일 방송된 채널A 예능 프로그램 ‘절친 토큐멘터리 4인용 식탁’ 말미에는 김재원이 출연한 다음 주 예고편 영상이 공개됐다.

영상에서 김재원은 오래 친분을 이어온 코미디언 김학래, 배우 이광기를 집으로 초대해 MC 박경림과 이야기를 나눴다.

김재원은 지난 7월 명예퇴직했다며 “퇴사 직후에는 마음이 편하다. 말 한마디를 해도 그렇다”고 말했다.

김학래가 “마음은 편하지만 밖은 춥지 않냐”고 묻자 김재원은 “사실 그렇다”고 인정했다.

이광기는 “형님이 그만둔다고 할 때 ‘정말 일을 많이 하겠구나’,‘사람들이 여기저기서 연락을 많이 하겠구나’ 했는데 정작 본인한테 연락이 없다더라”며 안타까워했고, 김재원은 “연락 없다”고 답했다.

김재원은 또한 KBS 퇴사 시 3년간 KBS 프로그램에 출연하지 못한다고 밝혀 눈길을 끌었다.

그는 “내 자족감이 더 중요하다. 자신감은 내 능력을 믿는 점수고, 자존감은 날 존중해주는 점수”라고 말했다.

이를 들은 이광기는 “이런 멘트 하면 예능 안 들어온다”고 탄식했고, 박경림은 “대신 공익광고는 들어올 것 같다”고 말했다.

그러자 이광기는 “공익광고는 돈도 안 된다”고 받아쳐 웃음을 안겼다.

한편 김재원은 1995년 KBS 공채 21기 아나운서로 입사했으며 ‘아침마당’, ‘6시 내 고향’, ‘TV는 사랑을 싣고’ 등 KBS 간판 프로그램에서 활약했다. 지난 7월 정년을 1년 앞두고 명예퇴직을 결정해 KBS를 떠났다.