덴마크 돈육업체와 1년간 준비…옛날 삼겹살 1근 9900원

[헤럴드경제=강승연 기자] GS리테일이 운영하는 슈퍼마켓 GS더프레시가 덴마크산 돼지고기 100톤을 매입해 12월 중순까지 최대 40% 할인 판매한다고 19일 밝혔다.

행사는 GS더프레시, 주한덴마크대사관, 덴마크 유명 돈육 업체 티칸(Tican)의 공동 협력으로 기획했다. 덴마크산 돼지고기 우수성을 알리고, 소비자에게 실질적인 혜택을 제공하는 것이 목표다.

덴마크산 돼지고기는 국가 차원의 이력추적제를 통해 세계 최고 수준의 위생·안전 관리 체계를 갖췄다. 엄격한 도축·가공 규정과 대규모·표준화된 농장 시스템을 기반으로 안정적인 생산과 공급도 가능하다. 품질 측면에서는 지방과 육질의 균형이 좋아 다양한 조리에 적합하다.

덴마크산 돼지고기의 국내 냉동 수입 돈육 시장 점유율도 높아지고 있다. 올해(1월 1일~10월 31일) GS더프레시에서 덴마크산 돼지고기는 스페인·미국 등 다른 수입국을 제치고 냉동 수입 돈육 매출의 54%를 차지했다.

GS더프레시는 지난해부터 덴마크 현지와 협의해 100톤 이상의 물량을 확보했다. 오는 25일까지 덴마크 대패 삼겹살 800g을 GS PAY로 구매하면 40% 할인된 가격에 살 수 있다. 가격은 업계 최저가인 8900원이다. 덴마크 옛날 삼겹살 600g은 12월 31일까지 9900원에 판매한다.

윤현웅 GS더프레시 축산팀 MD는 “고물가 속에서 실질적인 혜택을 체감할 수 있도록 안정적인 해외 소싱과 행사를 기획할 것”이라고 말했다.