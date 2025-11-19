- 도, 19일 3개 기관과 업무협약 체결…농축산식품 기업 발굴·육성

[헤럴드경제= 이권형기자] 충남도는 19일 도청에서 농업정책보험금융원, 충남테크노파크, 충남경제진흥원과 ‘충남 농축산 지역경제 활성화 펀드’ 업무협약(MOU)을 체결했다.

이번 협약은 도내 농축산식품 기업 발굴·투자를 통해 농축산 분야 벤처 창업의 혁신 성장 체계를 구축코자 마련했다.

전형식 정무부지사와 서해동 농업정책보험금융원장, 서규석 충남테크노파크 원장, 한권희 충남경제진흥원장, 운용사인 류준걸 와프인베트먼트 대표이사, 임성원 노틸러스인베스트먼트 대표이사 등 관계자 20여 명이 참석한 가운데, 이번 행사는 경과 보고, 협약 설명 및 서명 등의 순으로 진행했다.

이번 협약으로 각 기관은 도내 농축산식품 분야 창업 생태계 활성화와 스타트업 성장 지원을 강화하기 위한 ‘충남 농축산 지역경제 활성화 펀드’ 제1호를 결성·운영하는 데 협력한다.

구체적인 협력 내용은 ▷농림수산식품기업 발굴·육성을 위한 정보 공유 △투자 및 자금 연계 관련 업무 ▷멘토링 및 교육 등 벤처 창업, 투자 활성화를 위한 행사 공동 개최 ▷지역경제 활성화 필요 업무 등이다.

충남 농축산 지역경제 활성화 펀드는 총 100억원 규모로, 출자액은 도 30억원, 정부 모태펀드 40억원, 펀드 운용사 5억원, 에이티티 등 8개 조합원 25억원이다.

각 기관은 성장 가능성이 높은 도내 우수 농축산식품 기업을 적극 발굴·육성하고, 벤처 창업 활성화를 통해 청년들이 농업 분야에서 새로운 기회를 찾을 수 있도록 지원할 계획이다.

도는 펀드 운영을 본격화하면 도내 여러 우수 기업이 안정적인 투자를 바탕으로 일자리 창출에 기여하고 소득 증대 효과 등을 얻는 선순환 구조가 형성될 것으로 기대하고 있다.

이 자리에서 전 부지사는 “도는 전국 최고 농축산 기반을 보유하고 있어 금융과 기업의 성장 가능성이 결합하면 국제 경쟁력을 갖춘 미래 성장동력이 될 것”이라며 “충남 농축산 지역경제 활성화 펀드가 대한민국 농업 혁신의 전환점이 되도록 모든 행·재정적 지원을 다할 것”이라고 말했다.

이어 전 부지사는 “오늘 협약은 농축산식품 기업과 청년 창업가들에게 희망이 되고 지역경제에 활력을 불어넣는 계기가 될 것”이라며 “이번 펀드가 도내 우수 기업에 대한 투자를 한층 강화하고 기업의 탁월한 성과로 이어져 제2호, 제3호 펀드도 탄생하길 기대한다”고 덧붙였다.

한편 도는 민선 8기 힘쎈충남 도정 핵심과제인 농업·농촌 구조 개혁을 위해 ▷농업인 기준 강화 ▷스마트팜 육성 ▷청년농 유입 ▷스마트 정보통신기술(ICT) 축산단지 도입 등을 추진하고 있다.