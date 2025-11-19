내년부터 장기계속공사 대상 간접비 청구·지급 절차 표준화 ‘간접비 실무 가이드라인’ 마련해 공공공사의 공정성 보장

[헤럴드경제=김희량 기자] 서울시는 공기 연장 간접비 산정 및 지급과 관련된 논란을 해소하고 공공공사의 공정성을 높이기 위해 ‘간접비 실무 가이드라인’을 마련해 내년 1월 1일부터 시행에 나선다.

19일 서울시에 따르면 시는 지난해 말 건설분야 비상경제회의와 2025년 초 규제철폐안에서 제기된 업계의 요구를 반영해 올해 3월부터 기준 마련 작업을 추진해왔다. 이 과정에서 외부 전문가 자문과 현장 관계자 의견을 수렴해 최근 가이드라인을 완성했다.

장기계속공사에서 발주기관과 계약상대자간 간접비 지급 관련 합의 사례는 증가하고 있으나 여전히 현장에서는 귀책사유 판단, 간접비 발생 여부, 청구 시점 및 산정 적정성 등에 대한 해석 차이가 존재하고 있다. 이런 불확실성은 공정 지연과 분쟁으로 이어지는 주요 원인으로 지적돼 왔다.

이에 서울시는 계약당사자 간 소송·중재 등 분쟁이 여전히 빈발하는 현실을 개선하기 위해 공사기간 연장에 따른 간접비 산정 방법과 지급 절차 전반을 표준화하기로 했다. 간접비는 재료비와 직접노무비를 제외한 간접노무비, 경비 등을 의미하며 지방계약법에 따라 발주기관의 귀책으로 공사기간이 연장된 경우 실비를 초과하지 않는 범위에서 간접비를 지급할 수 있다.

가이드라인에 따라 간접비 산정의 객관성과 전문성 확보를 위해서 ‘간접비 지급 심의위원회’ 심의 대상 공사비 기준을 기존 300억원에서 100억원으로 확대된다. 간접비 청구 시점은 준공예정일 90일 전으로 명문화하되 장기계속공사의 경우에는 차수별 준공예정일 90일 전에도 청구가 가능하게 됐다. 실정보고 요청 및 승인 단계에서는 공기연장 사유·귀책 및 간접비 발생 여부를 반드시 검토·문서화 해야 한다.

본 가이드라인은 직원 및 공사관계자를 포함한 누구나 활용할 수 있도록 서울시가 운영하는 ‘건설알림이’를 통해 공개할 예정이다. 김승원 서울시 건설기술정책관은 “공기연장 간접비는 오랫동안 현장의 갈등 요인이었다”며 “앞으로도 건설현장의 규제 합리화와 실무 지침 개선을 지속 추진해 공공공사의 품질과 신뢰를 높여 나가겠다”고 말했다.